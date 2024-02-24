Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 905
A Amazon é 100% restrita à internet. Há lá uma gama limitada de servidores. Especialmente o servidor na América, e o seu servidor de negociação onde....??? E como serão executadas as ordens da UPU livre. Ele cai, você fica histérico e reclama, e obtém uma resposta. Mas você tem grátis..... Então. Quando me liguei a ele, nem consegui ir ao Google a partir dele. Lá, ou você precisa solicitar o direito ou tem que registrá-lo em algum lugar. Isso foi o que me impediu.... Nenhuma amazona. Acredite na minha palavra...
Misha, acalma-te.
Isso é compreensível, mas é difícil de controlar. Então não faz diferença se está em casa ou no servidor. Você precisa de alarmes, alertas, etc., etc.
Sem controle. Se o robô estiver escrito corretamente ele GARANTIDO de abrir uma posição e fechar a anterior. A única coisa que você precisa controlar é a execução, se a comunicação não foi feita antes do centro de dados ou outra coisa qualquer. Apenas o seu desempenho para controlar .... Às vezes eu esqueço durante o dia, depois lembro-me, olha, mas ele já fechou a posição antiga e a nova já está no plus. É bom de ver :-)
Acalma-te, para começar. Eu tentei, eu sei. Max você tentou o servidor amazon grátis????
Só estou a falar do conselho do Google, já ouvi falar do Amazon, mas não acho que seja assim tão mau.
Googles é ótimo, você pode escolher o local desejado, 100% de estabilidade, 100% de proteção
Não estou a discutir sobre o google's, mas esquece o que ouviste sobre o Amazon's. Uma vez eu me conectei a ele e fiquei atordoado com os freios e recursos muito limitados, o que nem mesmo o MT é suficiente só então, e pensei que em uma coisa tão importante é melhor pagar os mesmos 300 rublos, mas pelo menos você pode apresentar em caso de o quê. Você realmente paga pela confiabilidade, para que ela esteja sempre online. É para isso que serve o suporte técnico. Você não pode nem mesmo cobrar PVA grátis. Tenho certeza de que eles têm algumas cláusulas de força maior em sua oferta e provavelmente eles não são responsáveis pela conexão gratuita. Você tem um robô que não se virou e em vez de um bom excedente, você tem um gigantesco menos. Vais estar a arrancar o cabelo e desejar ter ouvido a boa velha Mischka que te disse isso. Se você planeja alugar uma UPU, é melhor pagar pelo menos uma taxa mínima......
e para passar dados para a linha de comando?
é possível, mas parece-me uma perversão com possíveis armadilhas porque os argumentos de linha de comando não se destinam originalmente à transferência de grandes conjuntos de dados
É possível, mas acho que é uma perversão, com possíveis armadilhas porque os argumentos da linha de comando não foram originalmente concebidos para passar grandes conjuntos de dados.
Sim, eu trato disso, obrigado, eu arranjo uma solução. Só se o pré-treino fizer em python, e de bot enviar pequenos blocos para o cálculo dos valores atuais, então talvez esteja tudo bem.
Paguei pela confiabilidade em n dólares em outros sites de hospedagem populares, uma coisa merdosa é que eles reiniciam de repente, depois os trabalhos planejados, diferenças do barato não. Alojamentos especialmente especiais, que são posicionados para bots - não os recomendo. RuVds ping para o abridor 3 ms, normal. Eu não me lembro da sua estabilidade.
ah, e você não pode passar dados binários na linha de comando, ou seja, você tem que convertê-lo para base64 por exemplo e depois voltar novamente.
útil, senk )