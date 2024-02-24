Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 903
shellexecute + adicionar um bloco de transferência de dados em python. via mapeamento, socket, o que quer que seja.
Se você quiser, você pode até usar um ambiente virtual se tiver vários deles para diferentes projetos.
Tudo isto é um projecto, mas aqui parece estar pronto para ser usado.
Quais são as desvantagens?
Quais são os profissionais em comparação com a biblioteca existente? A vantagem óbvia é o multilinguismo. Que mais?
Se tiver de transferir um bot para uma VPN, será um incómodo colocar um em cima do outro...
Bem, se é uma conta de cêntimos... então sim, é um problema!
Se eu estou no negócio com a conta real de cerca de 100 Kilobucks, que tipo de VPN?
Treino e conjuntos de teste. Predição branca errada, predição escura certa. Demasiado cor-de-rosa)
Que tal transferir dados para a linha de comando?
Bem, se é uma conta de centavos... então sim, isso é um problema!
E se você tem um negócio normal, real abaixo de 100 Kilobaks, então que tipo de VPN?
Como assim, que tipo de VPN? Uma normal, como a do Google.
Todos mudaram para a nuvem há muito tempo, não se pode gerir um negócio a partir de casa.
Estava só a pensar quem o fez. Não tenho dúvidas de que o farei, não sou um programador - não é um problema :) eles não têm ideia de quem o fará rapidamente
Que tipo de VPN? Uma VPN normal, como a do Google, por exemplo.
Eu estava procurando recentemente - uma máquina Windows com um núcleo, 1-2 GB de memória e um disco (não me lembro quanto, mas o suficiente para tudo) custa a partir de 300 p/mês. É um zumbido, na verdade.
Há até mesmo livre e perpétuo, mas há restrições, e eu não entendo como elas são adequadas.
Eu tenho um robô há muito tempo na UPU por 500 rublos por mês. Estou muito contente com isso.....
Bem, eu já tenho dois núcleos e 10GB de disco rígido.... No entanto, Mtshka está reclamando dos indicadores de que é muito lento e blá blá blá blá. Acho que tem poucos recursos...
Eu estava procurando recentemente - uma máquina Windows com um núcleo, 1-2 GB de memória e um disco (não consigo lembrar quanto, mas o suficiente para tudo) custa a partir de 300 p/mês. É um zumbido, na verdade.
Há até mesmo livre e perpétuo, mas há restrições, e não entendo como elas são adequadas.
google dá-lhe 300 libras por um ano pela primeira vez, obtenha uma configuração wps por 30-50 libras por mês, você recebe de graça por um ano
Você ganha um ano de graça e depois vai para a Amazon e mais além.
Eu tenho uma VPN de 300 dólares por mês.
Então, quem é mais eficiente se trabalharmos no mesmo campo? Eu ganho milhões com 500 rublos, tu ganhas 300 libras...
Eu tenho uma VPN de 300 dólares por mês.
Bem, isso depende de ti. Por 10-15 libras por mês, as possibilidades já estão acima do esperado. Eu vi como tudo funciona com os meus conhecidos, mas só estou pensando nisso eu mesmo. Mesmo assim, um sistema deve ser escrito para estas coisas - não se pode simplesmente colocá-lo lá assim. Não está em casa, como se alguém tivesse vindo e olhado.