Acontece que é um passador de informação TCP, e ambos os lados da aplicação devem estar em execução
Eu quero que o mt5 possa enviar comandos python ou R diretamente ao intérprete, para que ele tenha uma classe:
1. apenas um ambiente python instalado
2. rodando da shell mt5 e executando scripts como na shell Python. O mesmo para o R.então as pessoas vão inundar para desenvolver o tema, porque será conveniente
Parece resolver todos os problemas de comunicação mql4 com diferentes idiomas. Há até um código para o R. Aqui está o esquema.
A descrição completa está em três partes:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Aprovado:
Porquê o ZeroMQ?
1.permite aos programadores conectar qualquer código a qualquer outro código, de várias maneiras.
2.elimina a dependência de um utilizadorMetaTrader deapenas tecnologia suportada por MetaTrader (funcionalidades, indicadores, construções linguísticas, bibliotecas, etc.).
Oscomerciantes podem desenvolver indicadores e estratégias em C/C#/C++, Python, R e Java (para citar alguns), e implantar no mercado via MetaTrader 4.
Alavancar aaprendizagem de máquinas em Python e R para análise de dados complexos e desenvolvimento de estratégias, enquanto faz interface com o MetaTrader 4 para execução e gestão de operações.
5.ZeroMQ pode ser usado como uma camada de transporte de alto desempenho em sistemas de negociação sofisticados e distribuídos, de outra forma difíceis de implementar em MQL. 6.
6.diferentes componentes de estratégia podem ser construídos em diferentes idiomas, se necessário, e falar uns com os outros sem problemas sobre protocolos TCP, em processo, inter-processo ou multicast.
7.múltiplos padrões de comunicação e operação desconectada.
Aqui está o código
Sanych, onde está o elefante principal?
#include <Zmq/Zmq.mqh>
O que não está nos links?
Que tal aqui?
De um modo geral, a experiência da aplicação seria interessante.
Que tal aqui?
De um modo geral, a experiência da aplicação seria interessante.
há
Eu também procurei no Google.
sobre experiência - se eu mesmo o fiz, a troca bem feita via TCP é a mais legal de todas
Eu baixei este anexo de 2 links para a minha coleção até agoraobrigada!
Está aqui para o R. E a pitão está cortada do R, se não puderes esperar.
O seu link, que eu cliquei, estava apenas faltando.
Isto está disponível aqui para o R. E píton de R se você não pode esperar
gaz, quando você precisa transferir o bot para uma VPN, você terá muitos problemas para ligar um em cima do outro
Sanych, onde está o elefante principal?
Não há necessidade de um elefante na sala. A palavra chave aqui é Socket.
Abra MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Além disso, procure lá por C++/C# específicos, e construa a interação.
No exemplo de SanSanych, imho, tudo é super-complicado. Se a concretizares, tudo é muito mais simples.
Mas, em geral, podemos tornar a troca ainda mais fácil - através de arquivos e disco RAM. A velocidade de troca é praticamente a mesma, mas não há necessidade de dll.
Eu li um artigo em algum lugar, quem quer que crie uma poderosa máquina preditiva será o Anticristo.
quase...
queres dizer assim?
já o fizeram em C#, estou ciente de que
Só fui capaz de trocar informações com DLL através da Internet.
E os MQLs do Sanych são em dinheiro, o que é muito bom.