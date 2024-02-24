Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 901

Acontece que é um passador de informação TCP, e ambos os lados da aplicação devem estar em execução

Eu quero que o mt5 possa enviar comandos python ou R diretamente ao intérprete, para que ele tenha uma classe:

1. apenas um ambiente python instalado

2. rodando da shell mt5 e executando scripts como na shell Python. O mesmo para o R.

então as pessoas vão inundar para desenvolver o tema, porque será conveniente
 
SanSanych Fomenko:

Parece resolver todos os problemas de comunicação mql4 com diferentes idiomas. Há até um código para o R. Aqui está o esquema.



A descrição completa está em três partes:

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

Aprovado:

Porquê o ZeroMQ?

1.permite aos programadores conectar qualquer código a qualquer outro código, de várias maneiras.

2.elimina a dependência de um utilizadorMetaTrader deapenas tecnologia suportada por MetaTrader (funcionalidades, indicadores, construções linguísticas, bibliotecas, etc.).

Oscomerciantes podem desenvolver indicadores e estratégias em C/C#/C++, Python, R e Java (para citar alguns), e implantar no mercado via MetaTrader 4.

Alavancar aaprendizagem de máquinas em Python e R para análise de dados complexos e desenvolvimento de estratégias, enquanto faz interface com o MetaTrader 4 para execução e gestão de operações.

5.ZeroMQ pode ser usado como uma camada de transporte de alto desempenho em sistemas de negociação sofisticados e distribuídos, de outra forma difíceis de implementar em MQL. 6.

6.diferentes componentes de estratégia podem ser construídos em diferentes idiomas, se necessário, e falar uns com os outros sem problemas sobre protocolos TCP, em processo, inter-processo ou multicast.

7.múltiplos padrões de comunicação e operação desconectada.

Aqui está o código

Sanych, onde está o elefante principal?

#include <Zmq/Zmq.mqh>
 
Renat Akhtyamov:

Sanych, onde está o elefante principal?

O que não está nos links?

Que tal aqui?


De um modo geral, a experiência da aplicação seria interessante.

 
SanSanych Fomenko:

O que não está nos links?

Que tal aqui?


De um modo geral, a experiência da aplicação seria interessante.

Eu também procurei no Google.

sobre experiência - se eu mesmo o fiz, a troca bem feita via TCP é a mais legal de todas

Eu baixei este anexo de 2 links para a minha coleção até agora

obrigada!
 
Maxim Dmitrievsky:

Acontece que é um passador de informação TCP, e ambos os lados da aplicação devem estar em execução

Eu quero que o mt5 possa enviar comandos python ou R diretamente ao intérprete, para que ele tenha uma classe:

1. apenas um ambiente python instalado

2. rodando da shell mt5 e executando scripts como na shell Python. O mesmo para o R.

então as pessoas se reunirão para desenvolver o tema porque será conveniente

Está aqui para o R. E a pitão está cortada do R, se não puderes esperar.

O seu link, que eu cliquei, estava apenas faltando.

SanSanych Fomenko:

Isto está disponível aqui para o R. E píton de R se você não pode esperar

gaz, quando você precisa transferir o bot para uma VPN, você terá muitos problemas para ligar um em cima do outro

 
Eu li um artigo em algum lugar, quem quer que crie uma poderosa máquina preditiva será o Anticristo.

Assustador...
 
Renat Akhtyamov:

Sanych, onde está o elefante principal?

Não há necessidade de um elefante na sala. A palavra chave aqui é Socket.

Abra MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Além disso, procure lá por C++/C# específicos, e construa a interação.

No exemplo de SanSanych, imho, tudo é super-complicado. Se a concretizares, tudo é muito mais simples.

Mas, em geral, podemos tornar a troca ainda mais fácil - através de arquivos e disco RAM. A velocidade de troca é praticamente a mesma, mas não há necessidade de dll.

Winsock
  • msdn.microsoft.com
Преимущества быстродействующих сокетов в .NET Базовые сведения о сокетах Установление соединений Многопоточный сервер Применение метода Select для «мультиплексирования» ввода-вывода Асинхронный ввод-вывод Как насчет масштабируемости? Клиентские приложения, использующие сокеты Что дальше? Отладка приложений, использующих сокеты Преимущества...
 
Alexander Ivanov:
Eu li um artigo em algum lugar, quem quer que crie uma poderosa máquina preditiva será o Anticristo.

Assustador...

quase...

queres dizer assim?


 
Yuriy Asaulenko:

Não há necessidade de um elefante na sala. A palavra chave aqui é Socket.

Abra MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Além disso, procure lá por C++/C# específicos, e construa a interação.

No exemplo de SanSanych, imho, tudo é super-complicado. Se a concretizares, tudo é muito mais simples.

Mas, em geral, podemos tornar a troca ainda mais fácil - através de arquivos e disco RAM. A velocidade de troca é praticamente a mesma, mas você não precisa da dll.

já o fizeram em C#, estou ciente de que

Só fui capaz de trocar informações com DLL através da Internet.

E os MQLs do Sanych são em dinheiro, o que é muito bom.

