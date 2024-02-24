Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2685
Você está certo, é claro, por que se preocupar com isso se não há nem um indício de viabilidade. Eu tentei, não é bom.
e de maneiras tão antigas.
Por quais meios?
Em livros antigos, por exemplo, análise técnica, martingales de todos os tipos, em indicadores.
Documentação publicada sobre os novos recursos das matrizes e vetores incorporados:
Leia as descrições das funcionalidades.
Se puder nos dar seus comentários e ideias, ficaremos muito gratos.
matrix matrix_a(4, 8, 3);
Você pode usar as matrizes padrão usuais até a 4ª dimensão ou suas próprias classes. Mas a matemática já teria que ser feita por você mesmo.
Fizemos um bom trabalho com a matemática básica de vetores e matrizes. Se os desenvolvedores os usarem, isso cobrirá 99% das necessidades.
É claro que expandiremos ainda mais o conjunto de cálculos.
Os novos não são melhores.
Como posso saber se esse sinal tem alfa
Não encontrei a inicialização por valores de matriz; seria conveniente livrar-se dos loops.
Por exemplo, você precisa transferir valores do buffer do indicador para um vetor ou matriz
Parece que não tenho mais perguntas até agora, tudo está bem descrito
O próximo conjunto de funções são várias trocas entre MqlRates, MqlTick, etc., incluindo o recebimento direto de dados de preços em vetores e matrizes.
O artigo com exemplos detalhados está quase pronto.