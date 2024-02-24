Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2685

mytarmailS #:
Você está certo, é claro, por que se preocupar com isso se não há nem um indício de viabilidade. Eu tentei, não é bom.
Isso é normal em forex. As pessoas estão sempre mexendo nos algoritmos e, às vezes, têm sorte.
 
Maxim Dmitrievsky #:
e de maneiras tão antigas.
De que forma?
mytarmailS #:
Por quais meios?
Por meio de livros antigos, como análise técnica, martingales de todos os tipos, sobre indicadores.
Se você acertar uma tendência, você ganha dinheiro, ou vice-versa.
 
Os novos não são melhores.
 
Renat Fatkhullin #:

Documentação publicada sobre os novos recursos das matrizes e vetores incorporados:

Leia as descrições das funcionalidades.

Se puder nos dar seus comentários e ideias, ficaremos muito gratos.

Renat, você poderia me dizer se as matrizes multidimensionais não estão disponíveis?
Onde a matriz representa um espaço n-dimensional.

Seria bom ter uma representação multidimensional. 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Você pode usar as matrizes padrão usuais até a 4ª dimensão ou suas próprias classes. Mas a matemática já teria que ser feita por você mesmo.

Fizemos um bom trabalho com a matemática básica de vetores e matrizes. Se os desenvolvedores os usarem, isso cobrirá 99% das necessidades.

É claro que expandiremos ainda mais o conjunto de cálculos.

mytarmailS #:
Os novos não são melhores.
Leia qual programa você precisa para passar no quantum, encontre-o. Escreva seu próprio testador, é claro 😁, análise de regressão e correlação, avaliação de risco, aprendizado de máquina de bônus.
Nem uma palavra sobre DSP novamente. Melhor ou não melhor... essa é a base de fato agora, para pelo menos ter uma perspectiva, então o júnior pode ser contratado para preencher relatórios.
 

Como posso saber se esse sinal tem alfa


Não encontrei a inicialização por valores de matriz; seria conveniente livrar-se dos loops.

Por exemplo, você precisa transferir valores do buffer do indicador para um vetor ou matriz.

Parece que não tenho mais perguntas até agora, tudo está bem descrito

 
O próximo conjunto de funções são várias trocas entre MqlRates, MqlTick, etc., incluindo o recebimento direto de dados de preços em vetores e matrizes.

O artigo com exemplos detalhados está quase pronto.

