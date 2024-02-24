Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2690

Maxim Dmitrievsky #:
O que você quer dizer com "não é sério"? Redes neurais de 3 andares, é claro, mas também não é sério usá-las para séries temporais. Modelos treinados simples são facilmente transferíveis

É claro que você precisa ser mais específico. Para modelos simples, como regressão logística, modelos de madeira, etc., isso provavelmente é possível. Mas estou falando de modelos sérios para dados de TC e tabulares. Essas duas áreas agora se tornaram muito divididas e especializadas. Para dados tabulares, que são usados principalmente no aprendizado de máquina, o TabNet(artigo, implementações (py) 1, 2, 3) é muito promissor. E muitos outros pacotes que fornecem ótimos resultados. Aqui está uma lista do que pesquisei e utilizo parcialmente.

conda environments:
#
 base                  *  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1
PressPurtEnv             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\PressPurtEnv
aif360                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\aif360
autogluon                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autogluon
autokeras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autokeras
autopt                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autopt
darts                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\darts
deap                     C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deap
deepxf                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deepxf
evalml                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\evalml
fastai                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fastai
fedot                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fedot
flash                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\flash
gluon                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\gluon
ludwig                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\ludwig
mindsdb                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mindsdb
mlbox                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlbox
mlr3keras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlr3keras
mlsauce                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlsauce
nni                      C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\nni
poutyne                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\poutyne
pycaret                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret
pycaret-ts               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret-ts
pymc_env                 C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pymc_env
r-gluonts                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts
r-gluonts1               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts1
r-reticulate             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-reticulate
r-torch                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-torch
reservoir                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\reservoir
skorch                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\skorch
sktime-dl                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\sktime-dl
terchmeta                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\terchmeta

Nem todos são usados, principalmente devido às limitações de potência da máquina e às preferências pessoais. Para mim, o treinamento e a otimização por mais de uma hora não são interessantes.

Não acho que será possível transferir esses modelos para o MCL. E aqui você não pode fazer isso sem criar uma infraestrutura para vincular MKL<->Python.

Isso é uma pequena digressão, mas o tópico é importante para mim.

A ideia principal, repito: todo desenvolvedor, seja ele um freelancer, um profissional de marketing ou um operador de forex/criptografia/ações, tem sua linguagem "favorita" e suas bicicletas "favoritas" com muletas. Precisamos compartilhar experiências de uso, não discutir o que é melhor. E, principalmente, não discutir sobre o futuro do JA.

E não tome o comentário como uma ofensa pessoal. Não estamos no jardim de infância.

Boa sorte a todos.

tabnet
tabnet
  • 2020.08.26
  • pypi.org
Tensorflow 2.0 implementation of TabNet of any configuration.
Vladimir Perervenko #:

Dados tabulares != séries temporais na forma de tabelas, afinal, são coisas diferentes

Não se trata de ofensa, mas de experiência em escrever TCs diferentes. Às vezes é engraçado ler quando uma rede de 500 camadas é anexada a um gráfico de cotações
 
Maxim Dmitrievsky #:
É claro que dados tabulares e séries temporais são coisas diferentes.

E não se pode argumentar contra isso.

Especialmente hilárias são as séries de artigos como "A rede neural é simples". Como exemplo de programação em MKL - bom, mas para a prática - zero. Bem, isso já é motivo de reclamação.

Boa sorte a todos

Vladimir Perervenko #:

Leia se você ainda não viu.

há um ranking de classificadores

https://www.timeseriesclassification.com

Pelo que me lembro, as redes neurais não estavam no topo da lista
O TabNet é altamente dependente do conjunto de dados e dos recursos selecionados

Às vezes, quase não há diferença com outros classificadores

Portanto, eu gostaria de ser mais específico ao aplicar algo. Esse classificador é muito superior?

https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf

Experimentei arquiteturas semelhantes para sintetizar novos dados. Todas as redes neurais tiveram desempenho pior do que o GMM em séries temporais de forex (menos plausíveis). Já em dados tabulares simples, elas funcionaram bem. Não me lembro se havia o Tabnet lá.

Foi por isso que escrevi um esclarecimento de que dados tabulares = séries temporais na forma de tabelas, os resultados serão piores.
 
Pensei em meter o nariz nas bíblias também, mas pensei melhor e fiquei com pena do tempo....

É difícil para um pythonista quando todos estão escrevendo em R no thread))))
Ah, como assim? Python está no topo, como assim? )))))) não é o topo decide o que é melhor?
Não há SDK, apenas bíblias esquerdistas. Api oficial apenas para Java e python. Tudo se foi novamente.

O que você está escrevendo lá? Pelo menos me mostre uma solução. Pisuns. Em seguida, mexa no que você escreve.

Onde está pelo menos uma solução integrada normal? Uma que possa ser usada sem lágrimas de dor e emoção 😀

Alexey criou uma solução normal com o catbust, versão terminal. Eu sugeri um análogo via python. Tudo funciona no terminal.

Há o mesmo para o LGBM
ZY minhas soluções são usadas no mercado por desenvolvedores, o que indica que elas são integradas. E em 2 cliques.


Quando você ironizar, veja primeiro o que você mesmo fez... e, na verdade, nada, você transformou pacotes em R.

Vocês podem jogar pacotes uns nos outros em outro fórum, mas acho que nada mudará em termos de desenvolvimento de MO no comércio.

 

Ao usar o R, o produto é tão legal que é uma pena vendê-lo 😁.

Concordo plenamente que o produto final (para o mt5) deve consistir em um arquivo ex5 sem nenhuma integração e (de preferência) sem arquivos adicionais. O histórico de obtenção não é tão importante - o principal é que ele deve funcionar (ou ser vendido).

 
Concordo e acho que esse é o caminho certo. Tudo deve estar no exe, ele não deve puxar nada. Caso contrário, não é um produto para vendas.

 
Diga isso à Amazon e ao Google. Que eles não criaram seus negócios corretamente e que sua infraestrutura está errada :-)

