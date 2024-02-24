Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2688
A lógica da introdução da integração com python foi atender a algumas solicitações específicas de algumas fundações muito específicas. Uma integração mais próxima claramente não se encaixa no modelo de negócios da metaquote e, portanto, não acontecerá, e as tentativas de "ensinar-lhes o negócio" serão, como sempre, fúteis e divertidamente ingênuas.
Seguir meu conselho lhe poupará tempo e nervosismo.
A frase destacada parece engraçada.
E não atribua a mim o desejo de ensinar alguém ou pedir algo. Estou apenas contemplando e fazendo minha avaliação. O fato de o projeto já ter ultrapassado o pico de seu desenvolvimento é óbvio. O tópico de criptografia está fracassado, com o tópico de ML no papel de recuperar o atraso, não há versão normal do navegador e, ao que parece, não haverá.
Webterminal moderno aqui: https://www.mql5.com/ru/trading
O tema criptografia é engessado e arrastado para o fundo do poço legal pelos jogadores em massa toda semana. Portanto, não tocamos no assunto. Não discutimos esse tópico.
Com o tema ML, não estamos nos atualizando, mas sim entre a qualidade daqueles que trabalham com o tema e oferecem soluções integradas. Vamos ver o que vamos construir de forma consistente nos próximos 6 meses.
Poucas linguagens têm tipos nativos de vetor, matriz, complexo e operações sobre eles. É difícil criar aprendizado de máquina sem eles.
Oferecer aos consumidores a implantação de Python + Tensorflow (+CUDA de sobremesa) é suicídio e incapacidade de proteger e vender os frutos de seu trabalho.
Mas estamos nos esforçando para obter um arquivo *.ex5 em um terminal comum, sem a necessidade de colocar nada adicional. E o suporte ao OpenCL abrange a mais ampla gama de aceleradores, ao contrário do CUDA.
Qual é a diferença entre esse pacote e o novo pacote https://github.com/Kinzel/mt5R?
O pacote não é de forma alguma novo e aparentemente (como a maioria) foi abandonado pelo autor. A última atividade foi há 1,5 ano. O R é tão procurado que só é impulsionado pelo hype
Dei uma olhada rápida - o pacote de Kinzel pressupõe a troca de dados por meio de arquivos ou (se *.mqh estiver ausente no projeto) por meio de soquete; abordagem original - não publicar todos os arquivos de origem :-)
A frase destacada parece ridícula.
Concordo, mas o engraçado é que ela corresponde à história real.
... O tema criptográfico fracassou, com o tema ML no papel de recuperar o atraso, não há versão normal do navegador e, ao que parece, não haverá mais.
E também há problemas de longa data com a negociação de instrumentos de câmbio (com a eterna evasão de metaquotes para corretoras e vice-versa). Mas tudo está muito bem com o forex de varejo, o que dá uma ideia do que se trata.
Tudo está publicado lá, você não olhou com atenção...
Oups... não é da entrega do terminal, e não está no pacote.
Bem, isso não importa. Na minha opinião, essas coisas devem ser resolvidas por meio de middleware - pelo menos bases intermediárias. O terminal fornece o histórico e as cotações, toma decisões/previsões e negocia com base nelas. Ferramentas depuradas e testadas fazem os cálculos. A "divisão normal do trabalho" e a infraestrutura para isso estão todas lá. Não é de graça, mas existe :-) Exceto pelo terminal, é claro. Caso contrário, alugue quantos gigabytes e teraflops forem necessários e calcule o que quiser, o que souber fazer.
O mt-R, em algum momento, era apenas uma solução de terminal - ele iniciava o R e se comunicava com ele via pipe. Provavelmente ainda é
Qual é a diferença entre esse pacote e o novo pacote https://github.com/Kinzel/mt5R?
Eles parecem ter áreas diferentes - no seu link, negociação e obtenção de cotações, e no meu - troca de matrizes e execução de comandos no R.
Também pode ser importante que no C# você possa trabalhar com o R no estilo mt-R (alguma portabilidade)