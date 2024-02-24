Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2195
Sim, qualquer tentativa de prever níveis é cem vezes mais difícil do que prever um valor vestigial, não está tudo claro, é preciso inventar muitas coisas novas e não triviais para implementar a ideia...
Mas é interessante, e eu tenho um sonho cor-de-rosa de que funciona )
Não, é difícil pagar as contas. Vou ter de voltar mais do que uma vez. E a ordem das condições determina o resultado correto. Como um bom queijo ou massa, não se pode misturar os ingredientes todos ao mesmo tempo...)))) Vou começar com um extremo rombo e de segunda ordem para determinar o estado do extremo da primeira e abaixo da barra. O movimento dentro do bar é de lata))))
Ouve, fizeste alguma coisa com a AMO? Em que nível estás com estas coisas?
Primeiro o algoritmo, depois o NS e o AMO. Preciso de perceber o que procurar. Eu entendo o que são pesos e como os cérebros funcionam, e também entendo um pouco sobre como os pacotes AMO são estruturados).
No momento eu tenho extremos divididos em níveis, velocidades de borda e cruzadas, proporções de corredor estendido absoluto e médio de corredor de todos os níveis, médias de barra hyloi e openclosis I também medo.
Não em nenhuma. Faz mais sentido para mim manualmente.
Você pode treinar as regras e aprendê-las com Forrest, pode?
Apenas dados extremos ou incrementos entre eles com referência a números de barras poderiam ser experimentados. Você pode ver as velocidades nas bordas dos corredores com a largura do corredor. Até agora, na tarefa da estratégia de equilíbrio. Encenar como dividir corretamente as parcelas a partir dos dados recebidos. A formulação do problema, quando estamos a favor do vento, aumentamos a força, quando perdemos força. As inversões também perdem a nossa força. É simples. ))))
Não estás a perceber, quero dizer outra coisa... Encontrei algo interessante, podíamos formar uma equipa, que o mt4 implementaria a ideia, mas é preciso pelo menos coisas básicas que se saiba fazer com o MO...
Eu não quero incomodar o Max, ele pode preferir lidar com codificadores, é melhor procurar por graal ...
previsão extrema
Por enquanto, é improvável. E o p-ku terá de compreender pelo menos parte disso. Ainda não, não até à véspera do Ano Novo, com certeza. Nem sequer acabou de ler o livro cor-de-rosa, deixou-se levar)
Até o primeiro extremo a expansão da segunda ordem, depois um salto para baixo, depois uma tendência da terceira ordem para cima, depois uma tendência da segunda ordem para baixo, depois um salto para cima, depois uma tendência da primeira ordem para baixo, depois um salto para cima, para baixo, para cima, depois uma tendência da barra, primeira ordem, barra para baixo. Isto é o que eu quero ter)
Irreal. Não é um labirinto que se tenha de memorizar. O labirinto do nosso comerciante está sempre a reorganizar-se.
Claro, é complicado, mas os deuses não são os únicos... Claro que haverá um erro... O algoritmo agora calcula os extremos na dinâmica e não parece cometer erros).