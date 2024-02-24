Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2200
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Porta-água 🤣🤣🤣🤣🤣 mas num banco. A rapariga vai perguntar-te onde trabalhas. Em um banco!
Bem, não literalmente como carregador de água, mas como caixa, não há posição paraum carregador de água num banco, mas eu concordo, não há muito pathos ((
Os bancos trabalham com clientes. Recebem moeda de alguns clientes e vendem-na a outros. Quando há um enviesado, eles podem comprar ou vender. Mas isto não é especulação. Sim e para esse fim os comerciantes sentam-se e fazem negócios a um preço melhor.
Em teoria, sim, mas na realidade todos os banqueiros de topo sonham em ter um fundo de hedge de bolso como o Goldman, etc. E os comerciantes não negoceiam apenas skews.
Pensemos nisso, o principal é o conhecimento.
Tudo o que sei é que definitivamente não sei nada :)
Maxim Dmitrievsky:
O macaco ainda não perdeu, o meu certamente não perdeu. Talvez na próxima semana eu o execute em MO real, já que comecei a obter resultados muito bons. Em relação a Rena - ele provou mais uma vez ser um observador de estrelas. Ele escreveu sobre filtros e DSP e monitorou um macaco. Então, não há mais nada para discutir lá. + Estou a deixar cair o assunto porque não há nada mais que água aqui. Nada de interessante. Uma perda de tempo.
Que pena, você é um dos poucos que inclinaram este tópico na direção de ME, procurando por direções interessantes e compartilhando suas descobertas. Obrigado por suas publicações!
Porque é que os pequenos vendem onde os grandes compram? Isso não parece uma ideia estúpida?
Eles têm escolha? :)))) A agricultura coletiva é voluntária, não é assim, querendo ou não :)))
Em teoria sim, mas na realidade todos os tops dos bancos sonham em ter um fundo de hedge de bolso como os Goldmans etc. e os comerciantes não se limitam a distorcer o comércio.
Eu conto-te um segredo. Só para mais ninguém. É feito para enriquecer um certo grupo. Just sabe)).
Tu não vais a lado nenhum. Você vai trabalhar na construção ou em uma fábrica e voltará aqui com uma nova bagagem de conhecimento.
Depoimento frio sobre o sinal. Ele nunca vai sair disto))
Graal ele nocauteou na segunda-feira e fechou hoje com canetas // percentagem reduzida "Algotrading
então isto não é nada para se falar.
Tudo o que sei é que definitivamente não sei nada :)
tal posição....
======================================
OOS trading
sobre os sinais triviais da OHLC.
Eu nem sequer tentei complicar as coisas.
tal posição....
======================================
OOS trading
sobre os sinais triviais da OHLC.
Eu ainda nem sequer tentei complicar as coisas.
Quem te impede de apostar a sério e de cortar a massa?
Ou estás a pedir a nossa permissão?
Sim, eu sei.