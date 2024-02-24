Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2200

Maxim Dmitrievsky:
Porta-água 🤣🤣🤣🤣🤣 mas num banco. A rapariga vai perguntar-te onde trabalhas. Em um banco!

Bem, não literalmente como carregador de água, mas como caixa, não há posição paraum carregador de água num banco, mas eu concordo, não há muito pathos ((

 
Uladzimir Izerski:

Os bancos trabalham com clientes. Recebem moeda de alguns clientes e vendem-na a outros. Quando há um enviesado, eles podem comprar ou vender. Mas isto não é especulação. Sim e para esse fim os comerciantes sentam-se e fazem negócios a um preço melhor.

Em teoria, sim, mas na realidade todos os banqueiros de topo sonham em ter um fundo de hedge de bolso como o Goldman, etc. E os comerciantes não negoceiam apenas skews.

 
mytarmailS:

Pensemos nisso, o principal é o conhecimento.

Tudo o que sei é que definitivamente não sei nada :)

 

Maxim Dmitrievsky:
O macaco ainda não perdeu, o meu certamente não perdeu. Talvez na próxima semana eu o execute em MO real, já que comecei a obter resultados muito bons. Em relação a Rena - ele provou mais uma vez ser um observador de estrelas. Ele escreveu sobre filtros e DSP e monitorou um macaco. Então, não há mais nada para discutir lá. + Estou a deixar cair o assunto porque não há nada mais que água aqui. Nada de interessante. Uma perda de tempo.


Que pena, você é um dos poucos que inclinaram este tópico na direção de ME, procurando por direções interessantes e compartilhando suas descobertas. Obrigado por suas publicações!

 
Uladzimir Izerski:

Porque é que os pequenos vendem onde os grandes compram? Isso não parece uma ideia estúpida?

Eles têm escolha? :)))) A agricultura coletiva é voluntária, não é assim, querendo ou não :)))

Nem tudo o que reluz é ouro.
 
kapelmann:

Em teoria sim, mas na realidade todos os tops dos bancos sonham em ter um fundo de hedge de bolso como os Goldmans etc. e os comerciantes não se limitam a distorcer o comércio.

Eu conto-te um segredo. Só para mais ninguém. É feito para enriquecer um certo grupo. Just sabe)).

 
Uladzimir Izerski:

Tu não vais a lado nenhum. Você vai trabalhar na construção ou em uma fábrica e voltará aqui com uma nova bagagem de conhecimento.

Depoimento frio sobre o sinal. Ele nunca vai sair disto))

Graal ele nocauteou na segunda-feira e fechou hoje com canetas // percentagem reduzida "Algotrading

então isto não é nada para se falar.

 
Aleksey Vyazmikin:

Tudo o que sei é que definitivamente não sei nada :)

tal posição....

======================================

OOS trading

sobre os sinais triviais da OHLC.

Eu nem sequer tentei complicar as coisas.

 
mytarmailS:

tal posição....

======================================

OOS trading

sobre os sinais triviais da OHLC.

Eu ainda nem sequer tentei complicar as coisas.

Quem te impede de apostar a sério e de cortar a massa?

Ou estás a pedir a nossa permissão?

Sim, eu sei.

