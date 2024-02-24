Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2201

Novo comentário
 
Uladzimir Izerski:

Quem te impede de apostar a sério e de fazer massa?

Ou estás a pedir a nossa permissão?

Permissão concedida.

Sim, obrigado...

É apenas uma solução local, existem milhares de soluções a serem encontradas...

Teste-o, resolva o problema da ação rápida, crie o TC.

 
mytarmailS:

Sim, obrigado...

É apenas uma solução local, existem milhares de soluções a serem encontradas...

Teste-o, resolva o problema de ação rápida, crie o TS

Bem, aqui estão milhares de prontos no M5. Mesmo em qualquer TF é a mesma coisa.

g13

 
Uladzimir Izerski:

Bem, aqui estão os milhares prontos no M5. Mesmo em qualquer TF é semelhante.

indicador comum pós-factual secundário

 
mytarmailS:

o habitual indicador pós-factual secundário

Verbatim, querida.) As setas só aparecem na abertura de um novo bar. Nem sequer uma risada)

 
Uladzimir Izerski:

Verbatim, querida.)) As setas só aparecem na abertura de um novo bar. Nem sequer uma risada)

bem você já riu -10% sobre o sinal ))))

o seu indicador funciona 100%))

 
mytarmailS:

bem você já riu -10% sobre o sinal ))))

seu indicador funciona 100% ))

Um levantamento de 10% é um acidente?

Eu tenho muito TS. E qual delas eu aplico não é importante para gozar contigo. O sinal não é uma forma de ganhar para mim.

Imagino que nenhum dos seus sistemas sobreviverá a 10 ordens sem perder em tal depoimento.

Você quer provar o contrário. Prove-o. Vamos rir juntos.)

 
Uladzimir Izerski:

Um drawdown de 10% é um colapso?

Sim, -10% em três dias... em qualquer adereço terias levado um merecido pontapé no rabo com uma troca dessas.

Uladzimir Izerski:

e qual delas eu uso para gozar contigo não importa.

Ahahaha, nós nos sentimos humilhados)))

 
mytarmailS:

Sim, -10% em três dias... qualquer adereços teria te dado um pontapé no traseiro com essa troca.

ahahaha, nós nos sentimos humilhados ))))

Um muito sábio já se cagou e fugiu. Em breve você também vai fugir)))

 
Uladzimir Izerski:

Um muito sábio já se cagou e fugiu. Em breve você também vai fugir)))

provavelmente....

apenas quem vai ficar....

 
mytarmailS:

talvez....

apenas quem vai ficar....

Novas virão. Há muita gente como você, Mahim e Baxavs. Eles vão substituí-los.

Eles vão trazer novas ideias).

1...219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208...3399
Novo comentário