mytarmailS:

Os filtros não são só mash-ups...

A CU é um filtro, a sua solução para um problema é também um filtro ...

Estou farto de ti e dos teus filtros... acabas por ficar com macacos)

 
Valeriy Yastremskiy:

E o que está no processamento de sinais digitais (matemáticos) e não está na econometria. No início havia o processamento de sinais analógicos, filtros, e com o advento dos analógicos de sinais digitais, o processamento de sinais foi deslocado para a matemática. E o que você não sabe sobre matemática se você sabe econometria e processamento de sinais)))) Lobachevsky e séries irracionais não são necessárias))))

O Matstat é necessário - estimativa de parâmetros, testes de hipóteses, etc. Pelo menos ao nível de uma compreensão clara do que é um valor p, etc.

Na econometria, também não se pode passar sem ela.

 
Maxim Dmitrievsky:

Estou farto de ti e dos teus filtros... e vocês acabam por ser macacos.)

e você acaba com a massa.

;)

 
Renat Akhtyamov:

e no final, a massa

na dtz.

 
Aleksey Nikolayev:

no CD.

não nos DTs, mas no bolso do trader
Renat Akhtyamov:

e o resultado final é a massa.

;)

se conseguires tirá-lo antes do póquer.

você estava estupidamente comprando no bastão todo para baixo porque o preço se desviou do filtro para baixo. E vendido quando estava a subir. Se for usado lá, é claro.

 
Maxim Dmitrievsky:

se conseguires tirá-lo antes do póquer.

Além de toda a treta - neuro, csos, há uma série de conceitos financeiros

como risco, MM, etc.

o último ocupa cerca de 100 vezes mais espaço no programa

Você pode ganhar dinheiro sem saber como produzir um sinal, conhecendo apenas as finanças.

 
Maxim Dmitrievsky:

se conseguires tirá-lo antes do póquer.

você estava estupidamente comprando no bastão todo para baixo porque o preço se desviou do filtro para baixo. E vendido quando subiu. Se for usado, é claro.

Não está lá. É uma estratégia diferente.

Se você notar, a estratégia também negocia ao longo da tendência e pips em flat e tem muitas outras características

Renat Akhtyamov:

Não está lá. É uma estratégia diferente.

Você pode notar que a estratégia também negocia contra a tendência e pips em um flat e muitas outras coisas

Eu vejo contra a tendência até agora. Os negócios de hoje serão feitos amanhã.

 
mytarmailS:

Não há econometria:

1) Pré-processamento de sinais, quantização, poda, etc. O DSP está cheio dessas técnicas e tudo é provado por teoremas e práticas.

No DSP existem secções inteiras de pré-processamento inicial de sinais.

2) Não há teoria de criação de filtros, há algumas soluções prontas mas são bastante diferentes e são muito poucas...

Há seções inteiras sobre filtragem em DSP, o que criar, o que criar, como encontrar parâmetros, como construir filtros "inteligentes" adaptáveis, etc.

tudo provado pelos teoremas e pela prática.

3) A análise espectral não tem teoria, nada, mas pode ser usada para contar todo o tipo de sazonalidade, variação, filtragem, coeficientes de correlação, autocorrelação, correlação cruzada, etc., e em geral todos estes conceitos são de DSP ...


econométrica é de 2-4% das informações do DSP .... é assim que eu vejo

não há nada nele que não exista em DSP, DSP tem mil vezes mais do que a econometria não tem

Claro que estes são campos sobrepostos, mas são fundamentalmente diferentes. E pré-processamento, filtros adaptáveis inteligentes com feedback, bem isso é.... E ninguém proíbe estes métodos de processar nada, RV ou música. No ECM ainda existem complexidades matemáticas e probabilísticas, que estão ausentes no DSP. A quantificação de um sinal é boa, mas sempre me incomodou, a amostragem periódica de um sinal contínuo para reduzir o tamanho por algo quantizado...

Em geral, um não interfere com o outro, e se você souber como usá-lo, é boa)))) Mas o ECM não faz parte do DSP. São coisas diferentes. E o DSP faz parte da matemática, do matemático e da matemática simples).

E o que você não gosta em econometria))))

