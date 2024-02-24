Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2189
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Os filtros não são só mash-ups...
A CU é um filtro, a sua solução para um problema é também um filtro ...
Estou farto de ti e dos teus filtros... acabas por ficar com macacos)
E o que está no processamento de sinais digitais (matemáticos) e não está na econometria. No início havia o processamento de sinais analógicos, filtros, e com o advento dos analógicos de sinais digitais, o processamento de sinais foi deslocado para a matemática. E o que você não sabe sobre matemática se você sabe econometria e processamento de sinais)))) Lobachevsky e séries irracionais não são necessárias))))
O Matstat é necessário - estimativa de parâmetros, testes de hipóteses, etc. Pelo menos ao nível de uma compreensão clara do que é um valor p, etc.
Na econometria, também não se pode passar sem ela.
Estou farto de ti e dos teus filtros... e vocês acabam por ser macacos.)
e você acaba com a massa.
;)
e no final, a massa
na dtz.
no CD.
e o resultado final é a massa.
;)
se conseguires tirá-lo antes do póquer.
você estava estupidamente comprando no bastão todo para baixo porque o preço se desviou do filtro para baixo. E vendido quando estava a subir. Se for usado lá, é claro.
se conseguires tirá-lo antes do póquer.
Além de toda a treta - neuro, csos, há uma série de conceitos financeiros
como risco, MM, etc.
o último ocupa cerca de 100 vezes mais espaço no programa
Você pode ganhar dinheiro sem saber como produzir um sinal, conhecendo apenas as finanças.
se conseguires tirá-lo antes do póquer.
você estava estupidamente comprando no bastão todo para baixo porque o preço se desviou do filtro para baixo. E vendido quando subiu. Se for usado, é claro.
Não está lá. É uma estratégia diferente.
Se você notar, a estratégia também negocia ao longo da tendência e pips em flat e tem muitas outras características
Não está lá. É uma estratégia diferente.
Você pode notar que a estratégia também negocia contra a tendência e pips em um flat e muitas outras coisas
Eu vejo contra a tendência até agora. Os negócios de hoje serão feitos amanhã.
Não há econometria:
1) Pré-processamento de sinais, quantização, poda, etc. O DSP está cheio dessas técnicas e tudo é provado por teoremas e práticas.
No DSP existem secções inteiras de pré-processamento inicial de sinais.
2) Não há teoria de criação de filtros, há algumas soluções prontas mas são bastante diferentes e são muito poucas...
Há seções inteiras sobre filtragem em DSP, o que criar, o que criar, como encontrar parâmetros, como construir filtros "inteligentes" adaptáveis, etc.
tudo provado pelos teoremas e pela prática.
3) A análise espectral não tem teoria, nada, mas pode ser usada para contar todo o tipo de sazonalidade, variação, filtragem, coeficientes de correlação, autocorrelação, correlação cruzada, etc., e em geral todos estes conceitos são de DSP ...
econométrica é de 2-4% das informações do DSP .... é assim que eu vejo
não há nada nele que não exista em DSP, DSP tem mil vezes mais do que a econometria não tem
Claro que estes são campos sobrepostos, mas são fundamentalmente diferentes. E pré-processamento, filtros adaptáveis inteligentes com feedback, bem isso é.... E ninguém proíbe estes métodos de processar nada, RV ou música. No ECM ainda existem complexidades matemáticas e probabilísticas, que estão ausentes no DSP. A quantificação de um sinal é boa, mas sempre me incomodou, a amostragem periódica de um sinal contínuo para reduzir o tamanho por algo quantizado...
Em geral, um não interfere com o outro, e se você souber como usá-lo, é boa)))) Mas o ECM não faz parte do DSP. São coisas diferentes. E o DSP faz parte da matemática, do matemático e da matemática simples).
E o que você não gosta em econometria))))