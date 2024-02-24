Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2198

Evgeniy Chumakov:

E qual é o intervalo de tempo máximo entre causa e efeito, qualquer estatística?

ainda não, não é uma tarefa trivial, é cem vezes mais difícil do que prever um passo à frente ou esse tipo de coisas...

tens de descobrir por ti próprio.


Mas vou fazer uma contrapergunta: qual é o intervalo entre abrir uma troca e fazer uma parada, ou entre abrir uma troca e fazer uma tomada?

Stop and Take é uma ordem limite, a força que cria níveis.


É agora claro que este conceito de "lacuna" não tem limites claros?

Isto é o que a elibrarius não entendeu.

 
mytarmailS:

Nah, por todos os parâmetros o mercado é uma série temporal, mas pela estrutura interna não é...


o mercado é movido por ordens, ordens de mercado e ordens limitadas... são os limites que criam níveis, canais, etc...

não um único método BP, e há muitos deles, leva em conta a influência das ordens de limite no preço (BP) ...

Você acha que o preço atinge a ordem limite e, portanto, se vira?

 
Aleksey Vyazmikin:

Acha que o preço atinge o limite e se inverte por esse motivo?

Tenho a certeza disso, mas esta é a minha imho, não a verdade.

Qual mais poderia ser a razão? Eu estava realmente a pensar )
 

Se você não resolver o problema de como funcionam os robôs dos grandes jogadores, nada vai funcionar para você.

Sim, há níveis, mas eles são sempre novos em relação aos preços anteriores. Esse é o problema de não entender os mercados.

 
Uladzimir Izerski:

Se você não resolver o problema de como os robôs dos grandes jogadores funcionam, nada vai funcionar para você.

Sim, há níveis, mas eles são sempre novos em relação aos preços anteriores. Esse é o problema de não entender os mercados.

Porque é que isso...

Um jogador grande abre vendendo a jogadores pequenos, e fecha a sua compra (venda) usando stop losses(compra) dos mesmos jogadores pequenos ...

Stop Losses acumula num só lugar (graças aos yelders, gerbals e pro's), este é o nível que você pode tentar prever

em teoria....
 
mytarmailS:

Porque não...

um jogador grande abre a compra através da venda a jogadores pequenos, e fecha a sua compra (venda) devido a parar as perdas(compra) dos mesmos jogadores pequenos ...

As perdas de carga acumulam-se num só lugar (graças aos espalhadores, pastores e vendedores), este é o nível que se pode tentar prever

em teoria....

E porque é que os pequenos comerciantes vendem onde os grandes compram? Não te parece uma ideia estúpida?

 
mytarmailS:

Tenho a certeza que é, mas é o meu imho, não a verdade.

Que outras razões poderiam existir? Eu estava realmente a pensar )

Varia - às vezes eles realmente colocam uma parede de alto volume em alguns níveis na xícara e há menos atividade do comprador - por razões naturais há uma inversão.

No entanto, mais frequentemente os níveis são defendidos visualmente - os volumes começam a afundar e os preços invertem-se.

Se formos para os níveis rapidamente, a densidade na taça se esgota, o que torna o crescimento insustentável, e quem quiser sair do mercado perderá muito dinheiro.

Ou seja, há muitas razões e elas têm de ser consideradas no agregado.

Adicionado:

Aqui está o limite superior do canal de regressão como resistência em Si hoje


 
Aleksey Vyazmikin:

É diferente - às vezes há realmente uma parede de grande volume em alguns níveis da taça e há menos atividade de compra - por razões naturais há uma inversão.

Contudo, mais frequentemente existe uma defesa de nível visual - os volumes começam a afundar e os preços invertem-se.

Se formos para os níveis rapidamente, a densidade na taça se esgota, o que torna o crescimento insustentável, e quem quiser sair do mercado perderá muito dinheiro.

Ou seja, há muitas razões e elas têm de ser consideradas como um todo.

Alexei, você está ligando o câmbio apenas de um ponto de vista puramente especulativo. A parte especulativa é pequena. É difícil focar nisso.

 
Uladzimir Izerski:

Alexei, você só está ligando o câmbio de moedas no mercado forex de um ponto de vista puramente especulativo. A parte especulativa é pequena. É difícil focar nisso.

Eu olho para a aposta Si e tiro conclusões a partir do que vejo.

Observe o vidro.

E, os bancos especulam ao executar ordens de compra/venda de moedas de clientes, pessoas jurídicas.

 
Uladzimir Izerski:

Porque é que os pequenos vendem onde os grandes compram? Isso não parece uma ideia estúpida?

a questão é errada, cada transacção é bilateral.

Para um grande jogador comprar por um milhão, alguém tem de vender por um milhão .... mesmo lugar, mesmo preço, mesmo milissegundo...

O jogador grande não pode comprar tanto do vácuo como o jogador pequeno...


Ele apenas fica no copo e espera pela actividade dos pequenos jogadores, e leva-os a todos, porque ele é o reverso dos pequenos jogadores.

agora tudo o que você precisa é trazer todas as paradas para fechar sua posição ... Você provoca todos os participantes "em posição" para uma troca inversa

