E qual é o intervalo de tempo máximo entre causa e efeito, qualquer estatística?
ainda não, não é uma tarefa trivial, é cem vezes mais difícil do que prever um passo à frente ou esse tipo de coisas...
tens de descobrir por ti próprio.
Mas vou fazer uma contrapergunta: qual é o intervalo entre abrir uma troca e fazer uma parada, ou entre abrir uma troca e fazer uma tomada?
Stop and Take é uma ordem limite, a força que cria níveis.
É agora claro que este conceito de "lacuna" não tem limites claros?
Isto é o que a elibrarius não entendeu.
Nah, por todos os parâmetros o mercado é uma série temporal, mas pela estrutura interna não é...
o mercado é movido por ordens, ordens de mercado e ordens limitadas... são os limites que criam níveis, canais, etc...
não um único método BP, e há muitos deles, leva em conta a influência das ordens de limite no preço (BP) ...
Você acha que o preço atinge a ordem limite e, portanto, se vira?
Acha que o preço atinge o limite e se inverte por esse motivo?
Tenho a certeza disso, mas esta é a minha imho, não a verdade.Qual mais poderia ser a razão? Eu estava realmente a pensar )
Se você não resolver o problema de como funcionam os robôs dos grandes jogadores, nada vai funcionar para você.
Sim, há níveis, mas eles são sempre novos em relação aos preços anteriores. Esse é o problema de não entender os mercados.
Porque é que isso...
Um jogador grande abre vendendo a jogadores pequenos, e fecha a sua compra (venda) usando stop losses(compra) dos mesmos jogadores pequenos ...
Stop Losses acumula num só lugar (graças aos yelders, gerbals e pro's), este é o nível que você pode tentar preverem teoria....
Porque não...
E porque é que os pequenos comerciantes vendem onde os grandes compram? Não te parece uma ideia estúpida?
Varia - às vezes eles realmente colocam uma parede de alto volume em alguns níveis na xícara e há menos atividade do comprador - por razões naturais há uma inversão.
No entanto, mais frequentemente os níveis são defendidos visualmente - os volumes começam a afundar e os preços invertem-se.
Se formos para os níveis rapidamente, a densidade na taça se esgota, o que torna o crescimento insustentável, e quem quiser sair do mercado perderá muito dinheiro.
Ou seja, há muitas razões e elas têm de ser consideradas no agregado.
Adicionado:
Aqui está o limite superior do canal de regressão como resistência em Si hoje
Alexei, você está ligando o câmbio apenas de um ponto de vista puramente especulativo. A parte especulativa é pequena. É difícil focar nisso.
Alexei, você só está ligando o câmbio de moedas no mercado forex de um ponto de vista puramente especulativo. A parte especulativa é pequena. É difícil focar nisso.
Eu olho para a aposta Si e tiro conclusões a partir do que vejo.
Observe o vidro.
E, os bancos especulam ao executar ordens de compra/venda de moedas de clientes, pessoas jurídicas.
Porque é que os pequenos vendem onde os grandes compram? Isso não parece uma ideia estúpida?
a questão é errada, cada transacção é bilateral.
Para um grande jogador comprar por um milhão, alguém tem de vender por um milhão .... mesmo lugar, mesmo preço, mesmo milissegundo...
O jogador grande não pode comprar tanto do vácuo como o jogador pequeno...
Ele apenas fica no copo e espera pela actividade dos pequenos jogadores, e leva-os a todos, porque ele é o reverso dos pequenos jogadores.
agora tudo o que você precisa é trazer todas as paradas para fechar sua posição ... Você provoca todos os participantes "em posição" para uma troca inversa