Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2199
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Às vezes é diferente - às vezes eles realmente colocam ......
Há por exemplo robôs que vão comprar tudo de volta pelo mesmo preço, mesmo com ordens do mercado, também o considero um nível limite ...
Se alguém tem o preço (não importa como o faça) eu considero-o um nível limite ...
eu teria pensado que seria um limite... ps... o seu canal funcionou muito bem!
Eu olho para o copo por Si e tiro conclusões a partir do que vejo.
Observe o vidro.
E, os bancos especulam ao executar ordens de compra/venda de moedas de clientes, pessoas jurídicas.
O tumblr não é vender e comprar. Os bancos vendem e compram a pedido dos clientes. Se não houver pedidos de clientes, nenhum banco especulará por especulação. Eles têm certas tarefas a fazer na previsão da economia. Eles decidem qual moeda será necessária no futuro. Mas isto não é especulação, mas sim um plano de trabalho.
Especuladores são os clientes da DC.
Existem por exemplo robôs que vão comprar tudo de volta pelo mesmo preço, mesmo com ordens do mercado, também considero isto como um nível limite ...
Se alguém tem o preço (não importa como o faça, há muitos), considero-o um nível limite ...
ps. A sua canalização funcionou muito bem!
Uma coisa é certa - as situações podem ser diferentes, e podem afectar o movimento futuro dos preços, e a sua descrição é útil para uma previsão probabilística.
E o canal - sim, às vezes funciona bem. No outro dia teve uma boa interacção na linha central.
Quero ensinar um modelo que vai determinar se será um avanço ou um recuo - para ter lucro.
O vidro não vende nem compra. Os bancos vendem e compram a pedido dos clientes. Se não houver ofertas de clientes, nenhum banco se envolverá especificamente em especulações por causa da especulação. Eles têm certas tarefas a fazer na previsão da economia. Eles decidem qual moeda será necessária no futuro. Mas isto não é especulação, mas sim um plano de trabalho.
Os especuladores são clientes do CD.
Há informação suficiente no mercado para hipóteses.
Os bancos são diferentes, os comerciantes processam as ordens dos clientes, é bom quando se pode vender a moeda com lucro...
O vidro não vende nem compra. Os bancos vendem e compram a pedido dos clientes. Se não houver ofertas de clientes, nenhum banco se envolverá especificamente em especulações por causa da especulação. Eles têm certas tarefas a fazer na previsão da economia. Eles decidem qual moeda será necessária no futuro. Mas isto não é especulação, mas sim um plano de trabalho.
Os especuladores são os clientes dos CD's.
Eu trabalhava em um pequeno banco como portador de água em 2008. Havia um departamento de comércio interno com dois caras que tentavam prever o mercado e em um de seus eventos corporativos um desses comerciantes se gabou de ter feito 30 Kilobucks de lucro no mês passado. Dizem que ganharam algum lucro. Hoje em dia os bancos lidam com quase tudo o que é lucrativo, investimentos arriscados em hedge funds e auto-especulação, porque não?
Eu trabalhava em um pequeno banco como carregador de água em 2008. Havia um departamento de comércio interno onde alguns caras estavam tentando prever o mercado e em um dos eventos corporativos um desses comerciantes se gabava de ter feito 30 Kilobucks no mês passado, então ele deve ter feito algum lucro. Os bancos estão agora envolvidos em quase tudo o que é rentável, investimentos arriscados em fundos hedge e auto-especulação, porque não?
Os bancos trabalham com clientes. Recebem divisas de alguns clientes e vendem-nas a outros. Quando há um enviesado, eles podem comprar ou vender. Mas isto não é especulação. Sim, e para isso, os comerciantes sentam-se e fazem negócios a um preço melhor.
Talvez formar uma equipa, explorar os níveis juntos?
Até agora é cerca de 60/40, mas eu sei para onde ir...
Devemos nos unir, explorar os níveis juntos?
Podíamos, mas o formato não é claro. Farei (se o que tenho não for suficiente) preditores em MT5, não em R.
O macaco ainda não perdeu, o meu certamente não perdeu. Talvez na próxima semana eu o execute em MO real, já que comecei a obter resultados muito bons. Em relação a Rena - ele provou mais uma vez ser um observador de estrelas. Ele escreveu sobre filtros e DSP e monitorou um macaco. Então, não há mais nada para discutir lá. + Estou a deixar cair o assunto porque não há nada mais que água aqui. Nada de interessante. Uma perda de tempo.
Tu não vais a lado nenhum. Você vai trabalhar numa obra ou numa fábrica, você vai ficar sábio e voltar aqui com novos conhecimentos.
Depoimento frio sobre o sinal. Nunca irá sair))
Você pode, só que o formato não é claro. Farei (se o que tenho não for suficiente) preditores em MT5, não em R.
Vamos pensar, o principal é o conhecimento