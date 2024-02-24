Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2194
Exemplo interessante de amostragem de novos pontos do CVAE, um exemplo de seleção de intervalo para amostragem (em espaço de característica). Transformação do espaço de recursos. Visualização de classes/distribuiçõesse você tem um em python, ótimo.
Aqui está a formulação do autocodificador variacional, e sua revisão em keras com criação da sua função de perda. Eu vou trabalhar nisso esta noite)
https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/
Aqui está a formulação do autocodificador de variação, e sua revisão em keras com a criação da sua função de perda. Eu vou andar a bisbilhotar esta noite)
https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/
Sim, fixe. O meu tensor, por alguma razão, não se quer levantar, por isso vou olhar para a tocha.
Por enquanto, nem estou tão interessado na implementação como na própria abordagem. Como definir distribuições, interpretar, etc. Porque há maneiras diferentes de o fazer.
aqui estão artigos interessantes 1, 2, dão uma intuição do que está acontecendo internamente
Bem, eu fiz... Não estou muito contente com o resultado... Eu era melhor a prever linhas de tendência
o interessante é que o preço não está tão alto no canal previsto como salta quando ele quebra
imagens... tudo depois da linha vertical é uma previsão.
data definida postada na página anterior
Eu estava prevendo as distribuições por n-bars na frente (média e variância). Dependendo da distribuição, eu escolhi uma estratégia. Aprendeu bem, com dados novos e mal.
Mas com uma nova abordagem de reamostragem pode funcionar.
Ele tem estado a empatar há quatro anos. Durante esse tempo, ele poderia ter feito 10 mil libras no canteiro de obras. Vamos ver o que acontece. Ele não vai estragar tudo. E ele vai estar do lado positivo.
Sim... isto não é fácil... tenho mais uma ideia, se não funcionar, não sei o que tentar((
Sim, qualquer tentativa de prever níveis é cem vezes mais difícil do que prever um valor vestigial, tudo não está claro, é preciso inventar muitas coisas novas e não triviais para implementar a ideia...
Mas é interessante, e eu tenho um sonho cor-de-rosa que vai funcionar).