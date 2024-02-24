Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2194

E todos nós continuamos a admirar))))


Porque é que tiveste de fazer tanto alarido, pergunto-te....

mytarmailS:

O circo foi-se, mas os palhaços ficaram.

 
Maxim Dmitrievsky:

Exemplo interessante de amostragem de novos pontos do CVAE, um exemplo de seleção de intervalo para amostragem (em espaço de característica). Transformação do espaço de recursos. Visualização de classes/distribuições

se você tem um em python, ótimo.

Aqui está a formulação do autocodificador variacional, e sua revisão em keras com criação da sua função de perda. Eu vou trabalhar nisso esta noite)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

Variational Autoencoder: Intuition and Implementation
Variational Autoencoder: Intuition and Implementation
  • wiseodd.github.io
There are two generative models facing neck to neck in the data generation business right now: Generative Adversarial Nets (GAN) and Variational Autoencoder (VAE). These two models have different take on how the models are trained. GAN is rooted in game theory, its objective is to find the Nash Equilibrium between discriminator net and...
welimorn:

Aqui está a formulação do autocodificador de variação, e sua revisão em keras com a criação da sua função de perda. Eu vou andar a bisbilhotar esta noite)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

Sim, fixe. O meu tensor, por alguma razão, não se quer levantar, por isso vou olhar para a tocha.

Por enquanto, nem estou tão interessado na implementação como na própria abordagem. Como definir distribuições, interpretar, etc. Porque há maneiras diferentes de o fazer.

aqui estão artigos interessantes 1, 2, dão uma intuição do que está acontecendo internamente

 

Bem, eu fiz... Não estou muito contente com o resultado... Eu era melhor a prever linhas de tendência

o interessante é que o preço não está tão alto no canal previsto como salta quando ele quebra

imagens... tudo depois da linha vertical é uma previsão.

data definida postada na página anterior

Eu estava prevendo as distribuições por n-bars na frente (média e variância). Dependendo da distribuição, eu escolhi uma estratégia. Aprendeu bem, com dados novos e mal.

Mas com uma nova abordagem de reamostragem pode funcionar.

Uladzimir Izerski:

Ele tem estado a empatar há quatro anos. Durante esse tempo, ele poderia ter feito 10 mil libras no canteiro de obras. Vamos ver o que acontece. Ele não vai estragar tudo. E ele vai estar do lado positivo.

Vova, e a onda, porque estás no vermelho?
 
Maxim Dmitrievsky:

Previ distribuições por n-bars à frente (média e variância). Dependendo da distribuição, eu escolhi uma estratégia. Aprendeu bem, com dados novos e mal.

Mas com a nova abordagem de reamostragem, pode funcionar.

Sim... isto não é fácil... tenho mais uma ideia, se não funcionar, não sei o que tentar((

 
Extremos de ambos os lados)))) os dados parecem ser tudo o que pode ser contado na trama. Agora é mais difícil, dividir o enredo em zonas de estados manualmente.... Estou demasiado assustado para o fazer.... Complicado)))))

 
Sim, qualquer tentativa de prever níveis é cem vezes mais difícil do que prever um valor vestigial, tudo não está claro, é preciso inventar muitas coisas novas e não triviais para implementar a ideia...

Mas é interessante, e eu tenho um sonho cor-de-rosa que vai funcionar).

