mytarmailS:

Eu gostaria de fazer um curso regular no instituto onde ensinam redes neurais, otimização, modelagem de processos reais, etc...

Mas eu sou muito fraco em matemática (((

Faça um curso de matemática ou algo assim.

 
Maxim Dmitrievsky:

fazer um curso de matemática de algum tipo.

Sim, é isso que terei de fazer...

mytarmailS:

Sim, é o que deves fazer, mas tens de te recompor...

Se você só precisa usar séries cronológicas, então a econometria e a matemática. Ciclos de tendências, ruído de autocorrelação e tudo isso. É relativamente fácil.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ciclos de tendências de autocorrelação de ruído e tudo isso. Não é difícil.

Esqueceu a integração, a correlação cruzada e tudo isso.

Max, eu sei econometria, é um pobre substituto para "DSP" imho...

Não é muito útil, estou convencido que o mercado não é uma série temporal, é por isso que tudo isto não funciona...

Distraí-me, esqueci-me do que queria dizer, tenho de parar de beber...

 

Adoro, mesmo muito... mas tem de se pôr o pé no chão ))


Hee-hee

 
mytarmailS:

Esqueceu-se da integração, correlação cruzada e assim por diante...

Max eu sei econometria, é uma má desculpa para o "DSP" imho...

Não é muito útil, estou convencido que o mercado não é uma série temporal, é por isso que tudo isto não funciona nele ...

Distraí-me, esqueci-me do que ia dizer, tenho de parar de beber...

O que está no processamento de sinais digitais (matemáticos) e o que não está na econometria. No início havia o processamento de sinais analógicos, filtros, e com o advento dos sinais analógicos digitais, seu processamento foi deslocado para a matemática. E o que você não sabe sobre matemática se você sabe econometria e processamento de sinais)))) Lobachevsky e séries irracionais não são necessárias))))

 
mytarmailS:

Adoro, mesmo muito... mas tens de pôr o pé no chão ))


Hee - Hee

Uau, afinal este tipo de palavras em branco fez um monitor de contas ))))). Vamos ver como a sua ideia de negociação, é implementada na prática.

mytarmailS:

Esqueceu-se da integração, correlação cruzada e assim por diante...

Max eu sei econometria, é uma má desculpa para o "DSP" imho...

Não é muito útil, estou convencido que o mercado não é uma série temporal, é por isso que tudo isto não funciona nele ...

Distraí-me, esqueci-me do que ia dizer, tenho de parar de beber...

Aqui está um simples filtro "digital" feito de MA e incrementos, com o mínimo de atraso. Você poderia construir um milhão destes se isso fizesse sentido.

está tudo em econometria.


 
Valeriy Yastremskiy:

E o que está no processamento de sinais digitais (matemáticos) e não está na econometria. No início havia o processamento de sinais analógicos, filtros, e com o advento dos analógicos de sinais digitais, o processamento de sinais foi deslocado para a matemática. E o que você não sabe em matemática se você sabe econometria e processamento de sinais)))) Lobachevsky e as séries irracionais são desnecessárias))))

na econometria não há :

1) pré-processamento de sinais, quantização, poda, etc. O DSP está cheio dessas técnicas e tudo é provado por teoremas e práticas.

Você pode ver seções inteiras do pré-processamento do sinal inicial em DSP

2) Não há teoria de criação de filtros, há algumas soluções prontas mas são bastante diferentes e são muito poucas...

Há seções inteiras sobre filtragem em DSP, o que criar, o que criar, como encontrar parâmetros, como construir filtros "inteligentes" adaptáveis, etc.

tudo provado pelos teoremas e pela prática.

3) A análise espectral não tem teoria, nada, mas pode ser usada para contar todo o tipo de sazonalidade, variação, filtragem, coeficientes de correlação, autocorrelação, correlação cruzada, etc., e em geral todos estes conceitos são de DSP ...


econométrica é 2-4% das informações do DSP .... é assim que eu vejo

não há nada nele que não esteja em DSP, DSP tem mil vezes mais o que não está em econometria

 
Maxim Dmitrievsky:

Aqui está um simples filtro "digital" feito de MA e incrementos, com o mínimo de atraso. Podias construir um milhão destes se fizesse sentido.

está tudo em econometria.

Os filtros não são só sobre as máquinas...

TM é um filtro , a sua solução para um problema é também um filtro .

