me diga se e por que a tendência deve ser removida do preço
Oh, você tem uma grande boca...
Se dependesse de mim, proibia-te permanentemente para não estragares a imagem de um fórum decente.
Se você esperar mais alguns minutos e começar a limpar seus postos como de costume, você estará de volta ao seu eu normal.
é hilariante como ele pode caracterizar-te com precisão, nem uma única palavra, apenas a essência
Devias estar num fórum de donas de casa, não num tipo normal.
Eu não sou professor, não me conheço)))) Os economómetras decompõem-se e assim por diante, prevêem tendências e ruídos e assim por diante.
Eu mostrei ao doc como você pode prever vola volatilidades melhor do que arima por meio de mo, basta fazer um monte de recursos)))
De 1 VP você pode fazer vários milhares, alguns deles vão dar uma vantagem sobre o ar... Se você colocar
em chocalhos - é desejável padronizar, mas não em tudo... Você pode ir para outro espaço de recurso
, etc... Em resumo - o que der o melhor resultado é bom. Se tem uma suposição
- basta verificar... e não liguem a mínima para ouvir ou perguntar a alguém. Não tenho tendências, não tenho transientes
, não tenho cabeçalho... Apenas o timing modelo. Você pode pegar do código que publiquei
1 porcaria de várias alocadas da VR, e tentar prever ou o que quer que você faça.
Não chames um chocalho...
Bem, os economistas tê-lo-iam removido de qualquer forma, e se vocês fazem previsões, provavelmente também o deveriam fazer, mas aqui tenho um caso ligeiramente diferente...
Quando ouvi a palavra correlação há vários anos atrás, tive uma ideia "fixa" e ocorreu-me o que aconteceria se eu procurasse padrões na história que fossem semelhantes à situação actual e visse como terminavam no passado. A ideia é interessante, e mais importante, sem parâmetros no sentido clássico, a semelhança decidiu procurá-la através da correlação da Pearson, bem, era verde em geral))))
A propósito, foi um estímulo para eu aprender programação, eu acreditava tanto nesta ideia... (Progragramado, destruído provavelmente mais de um ano esta ideia de maneiras diferentes e percebeu que não funciona nigra)))) depois verificou-se que aqui no fórum algumas pessoas também o fizeram e obtiveram os mesmos resultados, depois verificou-se que existe todo um método há muito inventado por cientistas chamado "LA" (aproximação local) , Ivakhnenko "MGUA" também tem algo semelhante "métodos complexos análogos ", erotismo tudo foi pensado antes de nós)))
Então o resultado final é que não funciona no mercado, mas parece-me que consegui fazer este método funcionar, é que todos os autores e eu cometemos um erro fundamental, vou verificá-lo na segunda-feira no mercado real e depois vou partilhar informações mais estruturadas...
Então, distraí-me, então se quiser ler o método de "aproximação local", está no final deste folheto, mas não há muito lá... E diga-me a sua opinião, se for necessário eliminar a tendência nesta abordagem.
leia a partir da página 103 20 Previsão da Série Temporal de Origem Natural
Uma coisa que você deve entender é que uma tendência é deletada para que não haja preconceito no modelo quando outra tendência começa e você foi treinado em outra. Se conseguires fazer com que não haja preconceitos, não tens de o apagar.
mais cedo ou mais tarde eles vão aparecer, porque os mercados mudam. A questão é encontrar o equilíbrio para que algo funcione durante algum tempo.
Um bom ciclo para o TS é de 3 meses, ou seja, contrato. Metade treino e metade negociação. Isto é dos resultados dos treinos e testes. Isto é para os futuros no forex. Em outros instrumentos, pode ser diferente.
Para outros instrumentos pode ser diferente. Leia o final do folheto que eu joguei ((aproximação local)), eu entendo o que você está dizendo, mas pode não funcionar nesta abordagem em particular.Só quero ouvir outras opiniões e argumentos
há um indicador na base de código, por Vladimir, acho eu. A aproximação local pelo método do vizinho mais próximo (ou algo semelhante), também na história está à procura de locais semelhantes. Não funciona, acho eu.https://www.mql5.com/ru/code/133
Sim, não funciona, mas é muito cedo para dizer....A questão é se a tendência deve ser eliminada.
neste caso sim, porque a busca de Pearson em dados instáveis é como s... contra ou a favor do vento, e você precisa de um marasmo
Está bem, há uma opinião... Mas há um monte dessas distâncias, há a correlação de rank de Kandel e um monte mais, há a distância euclidiana, há 10 subespécies dela também, no final há o mesmo algoritmo dtw
não é uma opinião, mas um dado :) a correlação de rank não vai salvar, e a distância euclidiana dunno
Bem proximidade / similaridade, você pode medir muito mais de uma correlação, existem mais de 20 outras maneiras
Ivakhnenko também escreve que é necessário remover a tendência, mas ele diz que não é necessário
citar: