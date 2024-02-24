Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2196

Maxim Dmitrievsky:

O curso de roll-ups terminou, embora eu tenha desistido, pois não estou interessado em simplesmente conectar vídeos do YouTube.

Mas, agora abri muitos cursos gratuitos pagos, como o coursera. Eu fico com outro )). Por alguma razão eles recomendam o inglês, mas isso não faz diferença. Quanto mais cursos você fizer, maior será o seu nível. Depois dão-te um certificado digital.


Onde você estuda?
Alexander Alekseevich:
Onde você vai?

https://2035.university/

Университет 20.35
Университет 20.35
  • 2035.university
Первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Готовит лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы.
 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, fixe. O meu tensor não se quer levantar por alguma razão, por isso vou estar a olhar para a tocha.

Nem sequer estou tão interessado na implementação como na abordagem em si. Como definir distribuições, interpretar, etc. Porque há maneiras diferentes de o fazer.

aqui estão artigos interessantes 1, 2, dão uma intuição do que se passa no interior

Fixe!

Aqui estão exemplos de vários modelos generativos, incluindo VAE com exemplos para pytorch, podem ser úteis

https://github.com/wiseodd/generative-models

wiseodd/generative-models
wiseodd/generative-models
  • wiseodd
  • github.com
Collection of generative models, e.g. GAN, VAE in Pytorch and Tensorflow. Also present here are RBM and Helmholtz Machine. Note: Generated samples will be stored in (or , etc) directory during training. What's in it? Generative Adversarial Nets (GAN) Vanilla GAN Conditional GAN InfoGAN Wasserstein GAN Mode Regularized GAN Coupled GAN Auxiliary...
 

estes níveis, é tão complicado...

Diga-me, quem diria que esta secção à esquerda poderia ser a causa deste salto à direita?

Quanta informação extra há no meio?

Vou gabar-me um pouco e dizer que suspeitava ou estava quase certo de que era tão -....

Mas isto não é o principal, o principal é que não existe um algoritmo "fora da caixa" que possa encontrar tais relações .....

Procurei muita literatura científica à procura de soluções para problemas semelhantes com o mercado, mas este problema parece estar ausente...

É por isso que não há algoritmos capazes de resolver este problema...

E a propósito, olhando para a imagem, você pode entender que o mercado não é uma série cronológica, é como escrito em um formato de série cronológica, mas precisa trabalhar com ele de outra forma, com compreensão de sua estrutura ...

Isto significa que todas as abordagens conhecidas não funcionam, o que, em princípio, é confirmado pela prática...


Eu não estou a defender nada e não estou a tentar mudar a opinião de ninguém... Eu só queria escrever e eu escrevi...

 
É necessário confirmar a hipótese. Pode muito bem ser. Mas não parece lógico. Temos de olhar para locais diferentes.

 
Valeriy Yastremskiy:

Temos de confirmar a hipótese. Pode muito bem ser. Mas não parece lógico. Temos de olhar para secções diferentes.

O que não é lógico?

 
Estás a tentar prever muito à frente. 5 a 10 barras à frente ainda é possível. Mas 100 é irrealista.
 
mytarmailS:

o que não é lógico?

Que o padrão é repetitivo e não aleatório. Embora não a aleatoriedade seja secundária.

 
elibrarius:
Você está tentando prever muito à frente. 5 a 10 barras à frente ainda é possível. Mas 100 é impossível.

A questão é que não estou a prever o padrão, mas sim o preço de ressalto, e o ressalto necessário pode acontecer em 5 velas ou em 55, não importa, e será o mesmo padrão...

É isso que estou dizendo, a abordagem ao mercado como BP não funciona porque são os preços (níveis) que importam no mercado, não as ondas de movimentos de preços (padrões).

 
mytarmailS:

O problema é que não estou a prever um padrão mas sim um preço de salto, e o salto ao preço certo pode acontecer em 5 velas ou em 55, não importa, e será o mesmo padrão...

É isto que estou a dizer, a abordagem ao mercado como BP não funciona, porque são os preços (níveis) que são importantes no mercado, não as ondas de movimentos de preços (padrões).

Quanto mais longe a previsão, menos precisa ela é. Muito pode acontecer em 100 bares, uma ordem de magnitude superior a 10.
