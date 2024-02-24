Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2196
O curso de roll-ups terminou, embora eu tenha desistido, pois não estou interessado em simplesmente conectar vídeos do YouTube.
Mas, agora abri muitos cursos gratuitos pagos, como o coursera. Eu fico com outro )). Por alguma razão eles recomendam o inglês, mas isso não faz diferença. Quanto mais cursos você fizer, maior será o seu nível. Depois dão-te um certificado digital.
Onde você vai?
https://2035.university/
Sim, fixe. O meu tensor não se quer levantar por alguma razão, por isso vou estar a olhar para a tocha.
Nem sequer estou tão interessado na implementação como na abordagem em si. Como definir distribuições, interpretar, etc. Porque há maneiras diferentes de o fazer.
aqui estão artigos interessantes 1, 2, dão uma intuição do que se passa no interior
Fixe!
Aqui estão exemplos de vários modelos generativos, incluindo VAE com exemplos para pytorch, podem ser úteis
https://github.com/wiseodd/generative-models
estes níveis, é tão complicado...
Diga-me, quem diria que esta secção à esquerda poderia ser a causa deste salto à direita?
Quanta informação extra há no meio?
Vou gabar-me um pouco e dizer que suspeitava ou estava quase certo de que era tão -....
Mas isto não é o principal, o principal é que não existe um algoritmo "fora da caixa" que possa encontrar tais relações .....
Procurei muita literatura científica à procura de soluções para problemas semelhantes com o mercado, mas este problema parece estar ausente...
É por isso que não há algoritmos capazes de resolver este problema...
E a propósito, olhando para a imagem, você pode entender que o mercado não é uma série cronológica, é como escrito em um formato de série cronológica, mas precisa trabalhar com ele de outra forma, com compreensão de sua estrutura ...
Isto significa que todas as abordagens conhecidas não funcionam, o que, em princípio, é confirmado pela prática...
Eu não estou a defender nada e não estou a tentar mudar a opinião de ninguém... Eu só queria escrever e eu escrevi...
É necessário confirmar a hipótese. Pode muito bem ser. Mas não parece lógico. Temos de olhar para locais diferentes.
Temos de confirmar a hipótese. Pode muito bem ser. Mas não parece lógico. Temos de olhar para secções diferentes.
O que não é lógico?
Que o padrão é repetitivo e não aleatório. Embora não a aleatoriedade seja secundária.
Você está tentando prever muito à frente. 5 a 10 barras à frente ainda é possível. Mas 100 é impossível.
A questão é que não estou a prever o padrão, mas sim o preço de ressalto, e o ressalto necessário pode acontecer em 5 velas ou em 55, não importa, e será o mesmo padrão...
É isso que estou dizendo, a abordagem ao mercado como BP não funciona porque são os preços (níveis) que importam no mercado, não as ondas de movimentos de preços (padrões).
