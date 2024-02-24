Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1449
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então qual é o resultado no site branco???? Eu não vi nada. É tudo muito estranho que seja tão fácil.
site branco - a partir de março de 2017
site branco - a partir de março de 2017
Você acredita nisso? Surpreendentemente, tenho a certeza que há um senão, porque se reflecte a realidade, porque é que deveria ser vendido por um dinheiro tão ridículo? Faz sentido? É lógico. E, neste caso, concordo plenamente com o corte da mancha branca do mt com o posterior refrescamento das citações no mt, e então veremos quanto vale esta besta. Mas o melhor é negociar em conta real e dentro de algumas semanas talvez possamos discutir isso. Mas não pode ser tão simples.
Eu não tenho. A minha experiência prática nunca foi tão boa.
Vamos ver o que o sinal de Ivan Butko vai mostrar.
Então qual é o resultado na área branca???? Algo que eu não vi. Tudo isto é muito estranho por ser tão fácil. Eles não têm qualquer sorte com a atualização, não têm qualquer apoio.
Eu não tenho. A minha experiência prática nunca foi tão boa.
Vamos ver o que o sinal de Ivan Butko vai mostrar.
Claro que é uma farsa, especialmente em prazos tão lentos.
Eu não vou compartilhar revelações do Capitão Hindsight aqui, mas trabalhar com tais "gatos em um saco" é muito perigoso quando se trata de mais comércio de tais modelos. Todos devem estar abertos, os dados, indicadores, backtester, se houver módulos fechados é um risco, há muitas opções de como fazer falsificações nos indicadores e backtester, é um caso de sabotagem deliberada, mas também há erros ou modelos errôneos. É tudo bom para vender, mas tóxico para uso pessoal.
Sei que muitas pessoas já jogaram adivinhando a cor do bar, qual foi o resultado, em termos de Precisão - na mosca consegui algo como 0,52.
O gráfico de lucro na amostra de teste é o melhor nos dados preliminares
Sei que muitas pessoas já jogaram adivinhando a cor do bar, qual foi o resultado, em termos de Precisão - na mosca consegui algo como 0,52.
O gráfico de lucro da amostra de teste é o melhor nos dados preliminares
Estou surpreendido que seja tão mau. Embora muito dependa do instrumento e do TF.
A cor da barra nos artigos de Vladimir Perervenko é muito bem definida com uma precisão de cerca de 0,8. E é fácil de repetir. Eu o repeti, incluindo citações nuas, e foi 2-3% pior do que com filtros digitais.
Estou surpreendido que seja tão mau. Embora muito dependa do instrumento e do TF.
Podes indicar-me um artigo específico?
Se é verdade e a precisão é tão alta, então por que não construir uma estratégia sobre esses dados? Tenho uma expectativa matemática de pouco mais de 3 pips, mas isso é de 52% e se fossem 80%, seria claramente um graal.
Você pode apontar para um artigo específico?
Se isto é verdade e a precisão é tão alta, por que não construir uma estratégia sobre estes dados? Tenho uma expectativa matemática de pouco mais de 3 pontos, mas isso é de 52%, e se fosse 80%, seria claramente um graal.
Bem, aqui está o último https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1Acho que adivinhou bem as direcções dos castiçais nocturnos, dando um pequeno aumento no equilíbrio, enquanto que os palpites incorrectos diurnos, tendo um tamanho grande, comem 2-5 castiçais nocturnos.
Bem, aqui está o último https://www.mql5.com/ru/articles/4722Acho que adivinhei bem as direcções das velas durante a noite dão um pequeno aumento no equilíbrio, enquanto que as velas durante o dia, com um tamanho grande, comem 2-5 velas durante a noite.
Portanto, ele se refere ali aos dados já preparados, à forma de preparação que ele descreveu aqui e ali:
"
Agora vamos formar dois conjuntos de dados - data1 e data2. No primeiro conjunto como preditores serão os filtros digitais e suas primeiras diferenças, e como alvo - o sinal de mudança da primeira diferença do ZigZag. No segundo conjunto, os preditores serão as primeiras diferenças das aspas Alto/Baixo/Fechado e as aspas CO/HO/LO/HL, e o alvo será a primeira diferença do ZigZag. O script é mostrado abaixo e pode ser encontrado no arquivoPrepare.R.
"
Não parece ser sobre bares...
E eu não acho que o forex seja muito amigável, seria melhor você se mudar para a bolsa Moex.
Eu sei que muitas pessoas jogaram adivinhando a cor do bar, qual foi o resultado, em termos de Precisão - eu consegui algo como 0,52 na mosca.
O gráfico de lucro na amostra de teste é o melhor nos dados preliminares
52% não é um lixo, é um verdadeiro útero e, além disso, se você olhar para as horas não é um resultado tão ruim, é negociável com SR ~1 anual
80% isto é humor ou apenas um truque de mercado.