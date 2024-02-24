Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1449

Mihail Marchukajtes:
Então qual é o resultado no site branco???? Eu não vi nada. É tudo muito estranho que seja tão fácil.

site branco - a partir de março de 2017


 
elibrarius:

site branco - a partir de março de 2017


E acreditas nisso? Surpreendentemente certo que há um senão, porque se é um reflexo da realidade, então porquê vendê-lo por um dinheiro tão ridículo. Faz sentido? É lógico. E, neste caso, concordo plenamente com o corte da mancha branca do mt com o posterior refrescamento das citações no mt, e então veremos quanto vale esta besta. Mas o melhor é negociar em conta real e dentro de algumas semanas talvez possamos discutir isso. Mas não pode ser assim tão simples.
 
Mihail Marchukajtes:
Você acredita nisso? Surpreendentemente, tenho a certeza que há um senão, porque se reflecte a realidade, porque é que deveria ser vendido por um dinheiro tão ridículo? Faz sentido? É lógico. E, neste caso, concordo plenamente com o corte da mancha branca do mt com o posterior refrescamento das citações no mt, e então veremos quanto vale esta besta. Mas o melhor é negociar em conta real e dentro de algumas semanas talvez possamos discutir isso. Mas não pode ser tão simples.

Eu não tenho. A minha experiência prática nunca foi tão boa.

Vamos ver o que o sinal de Ivan Butko vai mostrar.

 
Mihail Marchukajtes:
Então qual é o resultado na área branca???? Algo que eu não vi. Tudo isto é muito estranho por ser tão fácil. Eles não têm qualquer sorte com a atualização, não têm qualquer apoio.
elibrarius:

Eu não tenho. A minha experiência prática nunca foi tão boa.

Vamos ver o que o sinal de Ivan Butko vai mostrar.

Claro que é uma farsa, especialmente em prazos tão lentos.

Eu não vou compartilhar revelações do Capitão Hindsight aqui, mas trabalhar com tais "gatos em um saco" é muito perigoso quando se trata de mais comércio de tais modelos. Todos devem estar abertos, os dados, indicadores, backtester, se houver módulos fechados é um risco, há muitas opções de como fazer falsificações nos indicadores e backtester, é um caso de sabotagem deliberada, mas também há erros ou modelos errôneos. É tudo bom para vender, mas tóxico para uso pessoal.

 

Sei que muitas pessoas já jogaram adivinhando a cor do bar, qual foi o resultado, em termos de Precisão - na mosca consegui algo como 0,52.

O gráfico de lucro na amostra de teste é o melhor nos dados preliminares


 
Aleksey Vyazmikin:

Sei que muitas pessoas já jogaram adivinhando a cor do bar, qual foi o resultado, em termos de Precisão - na mosca consegui algo como 0,52.

O gráfico de lucro da amostra de teste é o melhor nos dados preliminares


A cor da barra nos artigos de Vladimir Perervenko é muito bem definida com a precisão de cerca de 0,8. E é fácil de repetir. Eu o repeti, incluindo citações nuas, e foi 2-3% pior do que com filtros digitais.
Estou surpreendido que seja tão mau. Embora muito dependa do instrumento e do TF.
 
elibrarius:
A cor da barra nos artigos de Vladimir Perervenko é muito bem definida com uma precisão de cerca de 0,8. E é fácil de repetir. Eu o repeti, incluindo citações nuas, e foi 2-3% pior do que com filtros digitais.
Estou surpreendido que seja tão mau. Embora muito dependa do instrumento e do TF.

Podes indicar-me um artigo específico?

Se é verdade e a precisão é tão alta, então por que não construir uma estratégia sobre esses dados? Tenho uma expectativa matemática de pouco mais de 3 pips, mas isso é de 52% e se fossem 80%, seria claramente um graal.

 
Aleksey Vyazmikin:

Você pode apontar para um artigo específico?

Se isto é verdade e a precisão é tão alta, por que não construir uma estratégia sobre estes dados? Tenho uma expectativa matemática de pouco mais de 3 pontos, mas isso é de 52%, e se fosse 80%, seria claramente um graal.

Bem, aqui está o último https://www.mql5.com/ru/articles/4722

            Sensitivity : 0.8494          
            Specificity : 0.8230          
         Pos Pred Value : 0.7921          
         Neg Pred Value : 0.8731          
             Prevalence : 0.4427          
         Detection Rate : 0.3760          
   Detection Prevalence : 0.4747          
      Balanced Accuracy : 0.8362          
                                          
       'Positive' Class : -1    
Acho que adivinhou bem as direcções dos castiçais nocturnos, dando um pequeno aumento no equilíbrio, enquanto que os palpites incorrectos diurnos, tendo um tamanho grande, comem 2-5 castiçais nocturnos.
elibrarius:

Bem, aqui está o último https://www.mql5.com/ru/articles/4722

Acho que adivinhei bem as direcções das velas durante a noite dão um pequeno aumento no equilíbrio, enquanto que as velas durante o dia, com um tamanho grande, comem 2-5 velas durante a noite.

Portanto, ele se refere ali aos dados já preparados, à forma de preparação que ele descreveu aqui e ali:

"

Agora vamos formar dois conjuntos de dados - data1 e data2. No primeiro conjunto como preditores serão os filtros digitais e suas primeiras diferenças, e como alvo - o sinal de mudança da primeira diferença do ZigZag. No segundo conjunto, os preditores serão as primeiras diferenças das aspas Alto/Baixo/Fechado e as aspas CO/HO/LO/HL, e o alvo será a primeira diferença do ZigZag. O script é mostrado abaixo e pode ser encontrado no arquivoPrepare.R.

"

Não parece ser sobre bares...

E eu não acho que o forex seja muito amigável, seria melhor você se mudar para a bolsa Moex.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu sei que muitas pessoas jogaram adivinhando a cor do bar, qual foi o resultado, em termos de Precisão - eu consegui algo como 0,52 na mosca.

O gráfico de lucro na amostra de teste é o melhor nos dados preliminares


52% não é um lixo, é um verdadeiro útero e, além disso, se você olhar para as horas não é um resultado tão ruim, é negociável com SR ~1 anual

80% isto é humor ou apenas um truque de mercado.

