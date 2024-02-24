Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1443
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não me lembro de toda matemática superior, embora sempre tenha tido o meu merecido 5 ((((, mas estou dizendo que não importa como você "torce" qualquer TF, até mesmo carrapatos, até mesmo alfabetos chegaram, mas estatisticamente sempre haverá uma imagem assim:
Esta é a forma como este fórum é preenchido com gráficos e não importa o quê e como os autores dos seus métodos pesquisados, e qualquer aplicação de estatísticas para TS terá um ganho para o mercado ... Bem em algum lugar um pouco mais do que 50/50 - depende do tempo de teste, um ano, dois...10 anos - todos os TS lucrativos saem em lucro devido a uma bem escolhida gestão de dinheiro e algumas circunstâncias afortunadas ))))
Taleb tem pensamentos interessantes sobre um tema semelhante. Ele divide as áreas de atividade das pessoas em dois tipos - aquelas com renda normalmente distribuída e aquelas com renda de rabo gordo. O interessante é como ele o descreve, não de um ponto de vista científico, mas de um simples ponto de vista humano.
Taleb tem algumas reflexões interessantes sobre um tema semelhante. Ele divide os campos de atividade das pessoas em dois tipos - aqueles com renda normalmente distribuída e aqueles com rabo gordo. O interessante é a forma como ele descreve isto, não de um ponto de vista científico, mas de um simples ponto de vista humano.
Taleb acabou de ter sorte algumas vezes e agora todo mundo lê suas memórias choramingas sobre como tudo é assustador, ninguém o leva a sério em Wallstreet, bem não mais a sério do que nosso palhaço Maxim Denisenko e sua "dopamina".
Taleb acabou de ter sorte algumas vezes e agora todo mundo lê suas memórias choramingas sobre como tudo é assustador, ninguém o leva a sério em Wallstreet, bem não mais a sério do que nosso palhaço Maxim Denisenko e sua "dopamina".
Kesha, você tem um sinal ou monitoramento?
Eu não tenho nenhum sinal ou monitoramento.Claro, concordo que Maksim não é um anjo em si, mas mesmo assim, a questão surgiu.
Sim, "chegar lá primeiro" é uma arma de dois gumes que requer cuidado)
Informações para reflexão - fazendo um novo herbário, selecionando 93 folhas para comprar em dados Si futuros, decidiu verificar se esses padrões funcionam em outros bilhetes - realizou testes para o período de 2014-2019, resultou em 19 folhas, que, de acordo com os testes trazem renda para este período em bilhetes adicionais.
A questão surge, se 20% das folhas se revelaram resistentes a uma mudança completa da ferramenta, devemos mantê-las apenas, ou podemos falar aqui de aleatoriedade?
Kesha, a tua profissão está a correr bem, tens um sinal ou monitorização?
Eles simplesmente não têm nada nas suas costas, não é humanamente possível.Concordo, é claro, que Maksim não é "nenhum anjo" na comunicação, para dizer o mínimo, mas mesmo assim, a questão surgiu.
Não estou a vender nada e não estou a condenar a maneira de Maximka falar, mas a sua tentativa de esquema, pela qual ele devia ter vergonha.
Informações para reflexão - fazendo um novo herbário, selecionando 93 folhas para comprar em dados Si futuros, decidiu verificar se esses padrões funcionam em outros bilhetes - realizou testes para o período de 2014-2019, resultou em 19 folhas, que, de acordo com os testes trazem renda para este período em bilhetes adicionais.
A questão surge, se 20% das folhas provaram ser resistentes a uma mudança completa na ferramenta, devemos apenas mantê-las, ou podemos falar aqui de aleatoriedade?
é o mesmo de sempre com metade do código indicador - "aqui está, dê uma olhada, o que você acha?
toda a gente gosta, eh... ok, uma mesa com números, o miúdo tem uma boa ideia
É como costumas fazer com metade do código indicador - "Aqui estou eu, olha o que posso fazer, o que achas?"
toda a gente é como... ok, uma mesa com números, o miúdo tem razão.
Não é o código que é importante aqui, o que é importante é que as regras selecionadas em folhas funcionam parcialmente em outros instrumentos sem qualquer modificação.
É à questão da possibilidade de peneirar falsas hipóteses de regularidade - ou seja, a possibilidade de controlar os resultados da aprendizagem.
Infelizmente, não tenho modelos que funcionem em muitos instrumentos, por isso é lógico que haja muitas folhas sobre-treinadas num complexo.
Não é o código que é importante aqui, o que é importante é que as regras selecionadas nas folhas trabalhem parcialmente em outros instrumentos sem nenhuma modificação.
É à questão da possibilidade de peneirar falsas hipóteses sobre as regularidades - ou seja, à possibilidade de controlar os resultados do treinamento.
Infelizmente, eu não tenho modelos que funcionem em muitos instrumentos, é lógico que há muitas folhas sobre-treinadas no complexo.
ver como as ferramentas se correlacionam, porque há sobreposição
o que dizemos sobre estes números