Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1443

Novo comentário
 
Igor Makanu:

Não me lembro de toda matemática superior, embora sempre tenha tido o meu merecido 5 ((((, mas estou dizendo que não importa como você "torce" qualquer TF, até mesmo carrapatos, até mesmo alfabetos chegaram, mas estatisticamente sempre haverá uma imagem assim:

Esta é a forma como este fórum é preenchido com gráficos e não importa o quê e como os autores dos seus métodos pesquisados, e qualquer aplicação de estatísticas para TS terá um ganho para o mercado ... Bem em algum lugar um pouco mais do que 50/50 - depende do tempo de teste, um ano, dois...10 anos - todos os TS lucrativos saem em lucro devido a uma bem escolhida gestão de dinheiro e algumas circunstâncias afortunadas ))))

Taleb tem pensamentos interessantes sobre um tema semelhante. Ele divide as áreas de atividade das pessoas em dois tipos - aquelas com renda normalmente distribuída e aquelas com renda de rabo gordo. O interessante é como ele o descreve, não de um ponto de vista científico, mas de um simples ponto de vista humano.

 
Aleksey Nikolayev:

Taleb tem algumas reflexões interessantes sobre um tema semelhante. Ele divide os campos de atividade das pessoas em dois tipos - aqueles com renda normalmente distribuída e aqueles com rabo gordo. O interessante é a forma como ele descreve isto, não de um ponto de vista científico, mas de um simples ponto de vista humano.

Taleb acabou de ter sorte algumas vezes e agora todo mundo lê suas memórias choramingas sobre como tudo é assustador, ninguém o leva a sério em Wallstreet, bem não mais a sério do que nosso palhaço Maxim Denisenko e sua "dopamina".

 
Kesha Rutov:

Taleb acabou de ter sorte algumas vezes e agora todo mundo lê suas memórias choramingas sobre como tudo é assustador, ninguém o leva a sério em Wallstreet, bem não mais a sério do que nosso palhaço Maxim Denisenko e sua "dopamina".

Kesha, você tem um sinal ou monitoramento?

Eu não tenho nenhum sinal ou monitoramento.

Claro, concordo que Maksim não é um anjo em si, mas mesmo assim, a questão surgiu.
 

Sim, "chegar lá primeiro" é uma arma de dois gumes que requer cuidado)

 

Informações para reflexão - fazendo um novo herbário, selecionando 93 folhas para comprar em dados Si futuros, decidiu verificar se esses padrões funcionam em outros bilhetes - realizou testes para o período de 2014-2019, resultou em 19 folhas, que, de acordo com os testes trazem renda para este período em bilhetes adicionais.



A questão surge, se 20% das folhas se revelaram resistentes a uma mudança completa da ferramenta, devemos mantê-las apenas, ou podemos falar aqui de aleatoriedade?

 
Renat Akhtyamov:

Kesha, a tua profissão está a correr bem, tens um sinal ou monitorização?

Eles simplesmente não têm nada nas suas costas, não é humanamente possível.

Concordo, é claro, que Maksim não é "nenhum anjo" na comunicação, para dizer o mínimo, mas mesmo assim, a questão surgiu.

Não estou a vender nada e não estou a condenar a maneira de Maximka falar, mas a sua tentativa de esquema, pela qual ele devia ter vergonha.

[Excluído]  
Primeiro você tem que pensar num problema e depois enfrentá-lo ativamente.
[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Informações para reflexão - fazendo um novo herbário, selecionando 93 folhas para comprar em dados Si futuros, decidiu verificar se esses padrões funcionam em outros bilhetes - realizou testes para o período de 2014-2019, resultou em 19 folhas, que, de acordo com os testes trazem renda para este período em bilhetes adicionais.



A questão surge, se 20% das folhas provaram ser resistentes a uma mudança completa na ferramenta, devemos apenas mantê-las, ou podemos falar aqui de aleatoriedade?

é o mesmo de sempre com metade do código indicador - "aqui está, dê uma olhada, o que você acha?

toda a gente gosta, eh... ok, uma mesa com números, o miúdo tem uma boa ideia

 
Maxim Dmitrievsky:

É como costumas fazer com metade do código indicador - "Aqui estou eu, olha o que posso fazer, o que achas?"

toda a gente é como... ok, uma mesa com números, o miúdo tem razão.

Não é o código que é importante aqui, o que é importante é que as regras selecionadas em folhas funcionam parcialmente em outros instrumentos sem qualquer modificação.

É à questão da possibilidade de peneirar falsas hipóteses de regularidade - ou seja, a possibilidade de controlar os resultados da aprendizagem.

Infelizmente, não tenho modelos que funcionem em muitos instrumentos, por isso é lógico que haja muitas folhas sobre-treinadas num complexo.

[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Não é o código que é importante aqui, o que é importante é que as regras selecionadas nas folhas trabalhem parcialmente em outros instrumentos sem nenhuma modificação.

É à questão da possibilidade de peneirar falsas hipóteses sobre as regularidades - ou seja, à possibilidade de controlar os resultados do treinamento.

Infelizmente, eu não tenho modelos que funcionem em muitos instrumentos, é lógico que há muitas folhas sobre-treinadas no complexo.

ver como as ferramentas se correlacionam, porque há sobreposição

o que dizemos sobre estes números

1...143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450...3399
Novo comentário