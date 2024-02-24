Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1444

Maxim Dmitrievsky:

Eu tentei estudar o significado da afirmação sobre o desaparecimento da memória em série quando se vai para as diferenças. Há uma referência ao livro da tia professora, onde eu ainda não vi tal afirmação.

Aleksey Nikolayev:

Isto é muito simples porque a memória é uma sequência de algo e não uma diferença de 2 valores mais próximos.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C

paradoxalmente, mesmo um conceito aparentemente tão simples é por vezes melhor estudado com mais detalhe

como todos o tomam intuitivamente num sentido muito simples.

 
Maxim Dmitrievsky:

Vocês Professores na segunda etapa são tão engraçados))) hilariantes...

 
Maxim Dmitrievsky:

Para ser honesto, não gosto muito do termo "memória" neste caso - demasiadas associações supérfluas. Essencialmente, estamos a falar da presença de dependência estocástica entre os membros de um processo aleatório, uma das realizações da qual é a nossa série particular. Esta dependência é definida através de todas as distribuições conjuntas possíveis de membros de um processo aleatório - na verdade, todas estas distribuições (por definição) definem um processo aleatório particular. Na realidade, no entanto, é-nos dada uma única realização de um processo (a nossa série de preços) que, por si só, não fornece informação suficiente para reconstruir todas essas distribuições. É por isso que temos de aplicar restrições adicionais ao processo de descrição dos nossos preços.

Em geral, ir para as diferenças é um caso muito especial de transformação linear e permitirá livrar-se, no máximo, das dependências lineares. Se pudéssemos nos livrar de dependências tão facilmente, não precisaríamos nos preocupar com PCA não-lineares, por exemplo.

 
Vizard_:

Vocês professores na segunda fase são tão engraçados)))) hilariantes...

Embora você esteja longe de ser um modelo a seguir, mas tenho que concordar com você neste caso, Denisenko está seguindo o caminho dos trabalhadores e professores do v-swinging por 100-500 dólares, é maldoso, eu diria até que isso é uma malandragem natural e ele não se importa mais com o valor líquido, ele provavelmente nunca mais vai mostrá-lo, porque é claro o que é, mas vai twittar sobre um erro zero, o que não significa nada.

Aleksey Nikolayev:

Para ser honesto, não gosto muito do termo "memória" neste caso - demasiadas associações supérfluas. De facto, estamos a falar da presença de dependência estocástica entre os membros de um processo aleatório, uma das realizações da qual é a nossa série particular. Esta dependência é definida através de todas as distribuições conjuntas possíveis de membros de um processo aleatório - na verdade, todas estas distribuições (por definição) definem um processo aleatório particular. Na realidade, no entanto, é-nos dada uma única realização de um processo (a nossa série de preços) que, por si só, não fornece informação suficiente para reconstruir todas essas distribuições. É por isso que temos de aplicar restrições adicionais ao processo de descrição dos nossos preços.

Em geral, ir para as diferenças é um caso muito especial de transformação linear e permitirá livrar-se, no máximo, das dependências lineares. Se pudéssemos nos livrar de dependências tão facilmente, não precisaríamos nos preocupar com PCA não-lineares, por exemplo.

mbm, mais tarde vou terminar e comparar os resultados, sem inventar nada supérfluo.

 

Eu comprei neurosoft para negociação forex. Após o treinamento dá uma imagem desse tipo a partir do início de 2018, onde para o treinamento levou 2018, e a última seção (de 1 de janeiro até hoje - três meses e meio) - é um avanço.




O que eu quero dizer: esta coisa funciona, faz sentido cavar (para todos vocês especialistas em redes neurais). Vou testá-lo no verdadeiro.

 
Ivan Butko:

Que tipo de software é, quanto é que custou?

 
Aleksey Vyazmikin:

E que tipo de software era, quanto é que custou?

Uma equipa de alguns matemáticos de um instituto decidiu tentar explorar as suas descobertas nos mercados financeiros. Comprei-a por muito dinheiro; não vou revelar nenhum detalhe. Eu não sei o que fazer com eles.

