Tópico interessante btw... Quero aprender a simular saltos para poder subtraí-los do modelo mais tarde.
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/
Algumas lacunas acontecem em pontos obviamente não aleatórios no tempo (abertura da sessão, por exemplo) e dificilmente é possível modelá-las pelo processo de Poisson.
Eu ainda não entendi como eles usam tudo isso na vida real. Eles construíram alguns gráficos, deram uma olhada e o que vem a seguir? )
digamos, quero fazer uma série normal a partir de uma série de cauda, onde devo adicionar/remover estes saltos para que algo semelhante seja obtido a partir da série inicial, e que tenha um valor no futuro
Uma opção possível é que o componente contínuo tenha uma tendência e os saltos não, mas eles distorcem a média simples dos incrementos. Dentro da estrutura deste modelo, você provavelmente poderia de alguma forma tentar remover sua influência na determinação da tendência (estimativa do parâmetro mu).
Os "surtos" de preços para cima e/ou para baixo podem ser definidos da mesma forma que qualquer outro tipo de movimento (pullback/up/growth/reversal, etc.)
Pelo menos em algum lugar o MO funciona.
Eu tenho scripts java rodando no Chrome
Se o ziguezague está tão bem previsto, vamos descobrir como trocá-lo bem.
Veja novamente o artigo https://www.mql5.com/ru/articles/1103
Lá um comércio abre no início de um bar e fecha no início do bar seguinte e "sem levar em conta spread, slippage e outras delícias reais do mercado".
Coloco o saldo (acima) e o preço (abaixo) no gráfico:
Todo o crescimento do equilíbrio ocorreu em 2 joelhos do zig-zag. Talvez a NS tenha encontrado esta solução - se o preço se move numa direcção 50-100 pts, então a ZZ também está a prever na mesma direcção. Isto é, obtém um bom atraso, como em simples abas. O fato de que a NS estava se desdobrando tudo em uma direção - é visível por coincidência de momentos de pequenas reversões e diminuição do equilíbrio ao mesmo tempo.
Nestes dois movimentos fortes, os NS trabalharam. Em pequenos movimentos, de acordo com o mesmo algoritmo, o comércio está em boa perda. E quando um movimento tão forte será repetido - ninguém sabe.
Nas minhas experiências eu tentei treinar o modelo não em ziguezague mas em TP/SL. O resultado foi de 50/50%.
Mas não tenho tanta certeza se devo tentar com a ZZ. É muito semelhante ao comércio gráfico e não é lucrativo, como você sabe.
Com o devido respeito você está falando bobagens, você pode "prever" por exemplo um dos chips ou uma combinação linear deles, tudo vai "prever bem", mas qual é a utilidade? Com ZZ é o mesmo, na direção ZZ o valor contém grande mistura de Momentum(mov) das fichas, desta ou daquela forma, está previsto, NÃO O FUTURO, nestes 65% todos os 65% são de mistura de passado, não há nem mesmo aqueles 2-3% que podem ser raspados com alguma mão a mão a partir de dados comuns, mas fresco para artigo ou venda de grãos para sugador. É melhor esquecer a ZZ.
PS Eu ouvi um algotrader sobre o trabalho supostamente com ZZ, que à primeira vista poderia ser verdade, mas até que o SB não seja testado, não posso dizer com certeza, em geral a idéia era pegar o alvo para o próximo ponto ZZ valor DEPOIS do ÚLTIMO BLOOM. Por exemplo, se tivermos um número de 100 lags e ZZ chits, então os chits serão {6,7,8,9,10} e ZZ Target no ponto após o 11º está procurando por um joelho e a próxima direção da perna ZZ, então a direção anterior não importa quanto tempo seja, será misturada com a anterior. Queres verificar e dizer-me o que sai no SB, talvez eu verifique também, se puder.