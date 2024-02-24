Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1456

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:
é uma placa Galton, não um neurónio. Eles ensinam na escola.

Eu invejo-te, não aprendi na escola.

Eu li a descrição, deve ser uma distribuição normal, mas o vídeo mostra um efeito diferente - a distribuição é quase uniforme e as bolas pretas estão centradas.

[Excluído]  

uma distribuição normal pode ser qualquer coisa, não tem que ser uma distribuição padrão

quase igual - não existe tal distribuição.

as bolas pretas são mais pesadas, não estão no centro por causa da sua cor, acredite na minha palavra.

 
Maxim Dmitrievsky:

uma distribuição normal pode ser qualquer coisa, não tem que ser uma distribuição padrão

quase igual - não existe tal distribuição.

as bolas pretas são mais pesadas, não atingiram o centro por causa da cor, acredite na minha palavra.

Sim, é claro que existe uma peculiaridade destas bolas, por isso são diferentes - é apenas um layout que eu vi destacando os dados.

 

Sobre a volatilidade do mercado...
Estou a tentar treinar a floresta para negociar com TP/SL fixo.

Vi um backtest interessante (i.e. encaixando a história)

Antes de 17 de Janeiro de 2017 o conjunto TP=120 e SL=80 estavam a obter bons lucros, depois disso deixaram de funcionar. Aparentemente, a amplitude dos movimentos de preços mudou, por exemplo, deixou de atingir 120 pts a partir de pontos semelhantes em 2016. O avanço foi aproximadamente o mesmo de 2017, ou seja, 50/50

 
Maxim Dmitrievsky:

Uma distribuição normal pode ser qualquer coisa, não tem de ser padrão.

Um psiquiatra.

 
elibrarius:

Sobre a volatilidade do mercado...
Estou a tentar treinar a floresta para negociar com TP/SL fixo.

Vi um backtest interessante (i.e. encaixando a história)

Antes de 17 de Janeiro de 2017 o conjunto TP=120 e SL=80 estavam a obter bons lucros, depois disso deixaram de funcionar. Aparentemente, a amplitude dos movimentos de preços mudou, por exemplo, deixou de atingir 120 pts a partir de pontos semelhantes em 2016. O resultado foi praticamente o mesmo de 2017, ou seja, 50/50

Este é um bom "ajuste", uma estratégia lucrativa já pode ser construída.
 
Sergey Chalyshev:
Este é um bom "ajuste", você já pode construir uma estratégia lucrativa.
Avançar 50/50 - não é interessante comercializar desta forma
 
elibrarius:
Avançar 50/50 - não é interessante negociar dessa forma
Você não pode melhorar com uma rede neural, aplique um bom mm e você ficará feliz.
 
Sergey Chalyshev:
Você não pode obter o melhor das redes neurais, aplique um bom mm e você ficará feliz.
Você não pode fazer isso com média, há muitos negócios perdidos em uma fila.
 
Elibrarius:
Você não será capaz de calcular a média, há muitos negócios perdidos em uma fila.

A julgar pela sua foto, você tem a distribuição normal com a qual tantas pessoas sonham.

Você tem que aplicar um mm inteligente em vez de estupidamente dobrar.

p.s. obrigado é muito, não precisa de me agradecer, a percentagem na minha conta está certa ))
1...144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463...3399
Novo comentário