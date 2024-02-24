Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1456
é uma placa Galton, não um neurónio. Eles ensinam na escola.
Eu invejo-te, não aprendi na escola.
Eu li a descrição, deve ser uma distribuição normal, mas o vídeo mostra um efeito diferente - a distribuição é quase uniforme e as bolas pretas estão centradas.
uma distribuição normal pode ser qualquer coisa, não tem que ser uma distribuição padrão
quase igual - não existe tal distribuição.
as bolas pretas são mais pesadas, não estão no centro por causa da sua cor, acredite na minha palavra.
Sim, é claro que existe uma peculiaridade destas bolas, por isso são diferentes - é apenas um layout que eu vi destacando os dados.
Sobre a volatilidade do mercado...
Estou a tentar treinar a floresta para negociar com TP/SL fixo.
Vi um backtest interessante (i.e. encaixando a história)
Antes de 17 de Janeiro de 2017 o conjunto TP=120 e SL=80 estavam a obter bons lucros, depois disso deixaram de funcionar. Aparentemente, a amplitude dos movimentos de preços mudou, por exemplo, deixou de atingir 120 pts a partir de pontos semelhantes em 2016. O avanço foi aproximadamente o mesmo de 2017, ou seja, 50/50
Uma distribuição normal pode ser qualquer coisa, não tem de ser padrão.
Um psiquiatra.
Este é um bom "ajuste", você já pode construir uma estratégia lucrativa.
Avançar 50/50 - não é interessante negociar dessa forma
Você não pode obter o melhor das redes neurais, aplique um bom mm e você ficará feliz.
Você não será capaz de calcular a média, há muitos negócios perdidos em uma fila.
A julgar pela sua foto, você tem a distribuição normal com a qual tantas pessoas sonham.
Você tem que aplicar um mm inteligente em vez de estupidamente dobrar.p.s. obrigado é muito, não precisa de me agradecer, a percentagem na minha conta está certa ))