Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1442
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Mandelbrot tem uma imagem útil dos preços, onde cada um de seus movimentos é representado como três (sendo o segundo a correção máxima) e uma estrutura de preços multifratária é construída a partir disso. Isto pode ser escrito como uma regra da gramática formal: T -> TCT
No entanto, não vejo muito sentido nesta abordagem. Principalmente por causa da mesma não-estacionariedade. Na verdade, há um lugar para os teóricos se voltarem - gramáticas estocásticas e assim por diante)
Sim, sim, já vi aquelas fotos de "osciladores". Essencialmente uma representação ampliada das ondas Elliot (o livro também se encontra por aí). Se você tomar como base um padrão oscilador simples, você pode descrever um fractal de mercado, que, como você observa, morrerá então devido à não-estacionariedade
Não sei sobre a gramática formal, não posso fazer isso hoje, talvez amanhã.
aqui eu exportei algumas sequências de alfabeto ou preço ou inter-bar para csv, 2 ficheiros para procurar links de 4-bar e 5-bar
Eu desisti de fazer isso há muito tempo, mas aprendi que não importa que algoritmo é usado para encontrar informações entre barras/fractos, etc. - estatisticamente, haverá sempre resultados semelhantes ;)
entre parênteses, este é o alfabeto que você está procurando.... Ou seja, desisti de procurar o alfabeto há muito tempo - não está nos bares!
De forma alguma, o tempo não é a melhor forma de descrever o CD - se não houver interesse dos participantes num activo, haverá algumas flutuações do CD causadas por algoritmos de formação de preços dos criadores de mercado - ou seja, a informação terá sempre distorções
apenas para codificar a sequência - procurei, não há repetições, ou melhor, cerca de 50% da OHLC terá repetições de combinações de velas e os restantes 50% terão um número igual de combinações estatisticamente insignificantes
ou seja, em números: aqui está a história de 132623 barras H1, meu script encontra 14181 repetições de combinações de 4 barras na história, aqui estão as estatísticas de repetições destes padrões? :
e então haverá uma diminuição gradual no número de repetições encontradas por 10-20 peças, e assim por diante até 30-40 peças, então no final haverá 1-2 peças cada - ou seja, sem alfabeto )),
E não importa quantos castiçais você tome para análise - mesmo 3, mesmo 5, mesmo 10 - você sempre terá as seguintes estatísticas - primeiro haverá muitos padrões detectados, e depois o número de padrões diminuirá uniformemente, ou seja, será um sino estatisticamente inclinado;)
É apenas uma questão da principal possibilidade de codificar o preço (tick) com palavras finitas de um alfabeto finito. Esta possibilidade surge por causa da discrição do tempo e do preço.
Na prática - nesta língua em particular teremos longas sequências de momentos inalterados, apenas ocasionalmente intercalados com carrapatos. Não há nenhum sentido prático nisso.
Não há nenhum sentido prático nisso.
Eu adicionei arquivos para H1, você pode gerá-los para qualquer período de tempo, mas as repetições encontradas stat. não têm nenhuma informação - elas não se alternam em uma determinada seqüência - ou seja, você não pode fazer palavras ou informações a partir delas, elas apenas existem estatisticamente!
aqui eu exportei algumas sequências de alfabeto ou preço ou inter-bar para csv, 2 ficheiros para procurar por links de 4-bar e 5-bar
Eu desisti de fazer isso há muito tempo, mas aprendi que não importa que algoritmo é usado para encontrar informações entre barras/fractos, etc. - estatisticamente, haverá sempre resultados semelhantes ;)
entre parênteses, este é o alfabeto que você está procurando.... ou seja, desisti de procurar o alfabeto há muito tempo - não está em bares!
É disso que eu estou falando - alfabeto, língua, gramática, etc. também podem ser inseridos para SB. Mas se eles não ajudam a encontrar diferenças de preço do SB, então não há sentido neles).
É isso que estou dizendo - alfabeto, linguagem, gramática, etc. também podem ser introduzidos para as SBs. Mas se não ajudarem a encontrar diferenças entre o preço e o SB, então não há sentido nelas)
Não me lembro de toda matemática superior, embora sempre tenha tido um merecido "5" ((((, mas estou dizendo que qualquer TF, não importa o quão "torcida" seja, mesmo tiques e alfabetos sempre terão uma imagem estatisticamente semelhante:
Esta é a forma como este fórum está cheio de gráficos e não importa o quê e como os autores dos seus métodos pesquisaram, e qualquer aplicação de estatísticas para TS terá uma vantagem de mercado... Se quiser experimentar alguns derivados, é melhor experimentar mais de 50/50 - depende do tempo de teste, um ou dois anos, 10 anos - todos os TS rentáveis acabam por ser rentáveis apenas devido à gestão de dinheiro escolhido com sucesso e a certas circunstâncias afortunadas ))))
Não me lembro de toda matemática superior, embora sempre tenha tido um merecido "5" ((((), mas estou dizendo que não importa o quão "torcida" seja qualquer TF, não importa como os carrapatos e alfabetos são alcançados, mas estatisticamente será sempre uma imagem assim:
((() Esta é a forma como este fórum é preenchido com tais gráficos e não importa o que e como os autores dos seus métodos procuraram ((
Eu estava olhando para o calendário API em mt5 - infelizmente não funciona no testador. Eu gostaria de fazer meus gráficos com %rates e outras informações fundamentais. Deve ser interessante.
Os próprios gráficos não refletem a mudança real no valor de uma moeda, apenas em relação a algo. Por exemplo, em relação a outra moeda e taxas de juros/diferenças nas taxas de juros, inflação... o que quer que seja.
as possibilidades de transformação abundam quando se inclui informação significativa e não apenas diferenciação
Sim, pensei nisso, no mês passado houve um trabalho interessante - desenvolvi um calendário económico online, o cliente tem usado a análise há bastante tempo e a julgar pelo pagamento ele não sentiu pena do dinheiro gasto
ou seja, é possível que a análise técnica pura (sem análise de notícias) não faça sentido
princípios básicos
As obrigações também são interessantes como um indicador principal
primeira fundação
com títulos também interessantes como indicador principal
qual é o GMT do servidor de metaquot?
o que é o GMT do servidor metacvot?
Eu não sei, você pode olhar através do TimeCurrent(), TimeGMT()