trabalho com ele há muito tempo e ele já os usa há muito tempo:

Uma equipa de alguns matemáticos de um instituto decidiu tentar explorar as suas descobertas nos mercados financeiros. Tomei-o por muito dinheiro; não vou revelar os detalhes. O principal agora é construir uma história positiva sobre o real, mas história é história, não é um indicador.

Quanto aos corretores, eles já se acostumaram à sua corretagem.

 
Ivan Butko:

Uma equipa de alguns matemáticos de um instituto decidiu tentar explorar as suas descobertas nos mercados financeiros. Tomei-o por muito dinheiro; não vou revelar nenhum detalhe. Agora o principal é construir uma história positiva sobre o real, mas história é história, não um indicador (para todos, tenho a certeza).

Você está usando o Market Navigator ou algo mais? O que você dá para entrar?

 
Maxim Dmitrievsky:

Boa sorte, avisa-me dos resultados às vezes.

com certeza, se você tem algo para mostrar) obrigado

 
Aleksey Vyazmikin:

O que você dá para entrar?

No duche para o chá, encontrei uma D)))) Você só precisa especificar o número de camadas e neurônios. Bem, uma coisa eu posso dizer - quanto mais camadas e neurônios (100 camadas, 100 neurônios), mais inúteis (paradoxo). Se eu adicionar 2-3 camadas de 2-3 neurônios - lucro para cima. Talvez mau treino - não sei. Acabei de começar, vou verificar mais.

UPD

Oh, e alguma "regressão" ou "classificação" para escolher - uma das duas.
 
Kesha Rutov:

***

Kesha, quantos anos você tem?

 


 
Maxim Dmitrievsky:

mbm, vou terminar mais tarde e comparar os resultados sem inventar nada a mais.

Na minha opinião, a afirmação sobre perda de memória quando se vai para diferenças não é particularmente relevante para a afirmação seguinte. Você poderia apenas dizer algo como postular que a memória é determinada apenas pelos níveis de preços. Mas talvez eu simplesmente não entenda o negócio do livro e por isso não vou insistir)

Se procedermos deste postulado, então chegamos à noção habitual de preço como um processo de difusão num espaço heterogéneo de preços. Há, no entanto, uma diferença essencial da difusão física - há uma partícula que normalmente não afecta as propriedades do espaço. O preço altera-o porque quando atinge um novo nível, as ordens aí definidas são accionadas e são adicionadas novas ordens a outros níveis.

Aleksey Nikolayev:

Na minha opinião, a afirmação sobre a perda de memória na transição para as diferenças não é particularmente relevante para a afirmação seguinte. Poder-se-ia simplesmente dizer algo no sentido de postular que a memória é determinada apenas pelos níveis de preços. Mas talvez eu simplesmente não entenda o negócio do livro e por isso não vou insistir)

Se procedermos deste postulado, então chegamos à noção habitual de preço como um processo de difusão num espaço heterogéneo de preços. Há, no entanto, uma diferença essencial da difusão física - há uma partícula que normalmente não afecta as propriedades do espaço. O preço altera-o, porque quando atinge um novo nível, as ordens aí definidas são accionadas e são acrescentadas novas ordens a outros níveis.

Na verdade, diz directamente :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Na verdade, ele diz explicitamente :)

ok) vamos deixar isso para trás para que fique claro)

