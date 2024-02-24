Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1445
Uma equipa de alguns matemáticos de um instituto decidiu tentar explorar as suas descobertas nos mercados financeiros. Tomei-o por muito dinheiro; não vou revelar os detalhes. O principal agora é construir uma história positiva sobre o real, mas história é história, não é um indicador.
Quanto aos corretores, eles já se acostumaram à sua corretagem.
Você está usando o Market Navigator ou algo mais? O que você dá para entrar?
Boa sorte, avisa-me dos resultados às vezes.
com certeza, se você tem algo para mostrar) obrigado
O que você dá para entrar?
No duche para o chá, encontrei uma D)))) Você só precisa especificar o número de camadas e neurônios. Bem, uma coisa eu posso dizer - quanto mais camadas e neurônios (100 camadas, 100 neurônios), mais inúteis (paradoxo). Se eu adicionar 2-3 camadas de 2-3 neurônios - lucro para cima. Talvez mau treino - não sei. Acabei de começar, vou verificar mais.UPD
Oh, e alguma "regressão" ou "classificação" para escolher - uma das duas.
***
Kesha, quantos anos você tem?
mbm, vou terminar mais tarde e comparar os resultados sem inventar nada a mais.
Na minha opinião, a afirmação sobre perda de memória quando se vai para diferenças não é particularmente relevante para a afirmação seguinte. Você poderia apenas dizer algo como postular que a memória é determinada apenas pelos níveis de preços. Mas talvez eu simplesmente não entenda o negócio do livro e por isso não vou insistir)
Se procedermos deste postulado, então chegamos à noção habitual de preço como um processo de difusão num espaço heterogéneo de preços. Há, no entanto, uma diferença essencial da difusão física - há uma partícula que normalmente não afecta as propriedades do espaço. O preço altera-o porque quando atinge um novo nível, as ordens aí definidas são accionadas e são adicionadas novas ordens a outros níveis.
Na verdade, diz directamente :)
ok) vamos deixar isso para trás para que fique claro)