Mihail Marchukajtes:

Sabes Ivan, estás a agir como um maricas, porque disseste isso? Só para te exibires. Olha o que eu fiz, mas não te vou dizer mais nada. É isso? Sabes, este sempre foi um clube de homens com bolas de aço e sem espaço para gajas. Lembre-se de que, se você começar a falar, falar até o fim, as pessoas compartilham suas experiências para ajudar a salvar anos de busca, mas não no seu caso. Eu trato disso. Obrigado.

Não precisas de ficar histérica. Vocês são adultos aqui, recompõe-te e continua a trabalhar.

O Google ajuda.
A partir da captura de tela encontrei https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


A imagem da tela é idêntica à sua. E custa 24.900 dólares.

É isso?

Elibrarius:

...
E custa 24.900 dólares.

Ai é?

Diz "Spread trading, pair trading, arbitrage". Não é isso.

 
 
Ivan Butko:

Diz "Spread trading, pair trading, arbitrage". Não é isto.

Testado o demo, a tela é 1 em 1 como a sua (exceto o gráfico).

A sua imagem de tela de https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Screenshot da demonstração MegaTrader


A aparência/template é exactamente a mesma! Nomes de abas e botões. Tamanhos de janelas, tamanhos de fontes.

Elibrarius:

Testado o demo, a tela é exatamente como a sua (exceto pelos gráficos).

Aqui está o seu screenshot de https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Captura de tela do jogo de demonstração MegaTrader


A aparência/template é absolutamente a mesma! Nomes de abas e botões. Tamanho da janela, tamanho das fontes.

É um anúncio para um produto pago. O autor ficará rico às custas da MQL5)))

 
Ivan Butko:

Publicidade para produtos pagos. O autor está prestes a enriquecer à custa da MQL5 ))))

Acho que nos estás a mentir. Passando algum produto como produto de rede neural.
Você apagou screenshots da sua parede. O que confirma a minha suposição.

E apaga isso no fórum. Para não deixar vestígios...

 
elibrarius:

Acho que nos estás a mentir. Passando algum produto como rede neural.

Logo acima do seu post, você postou um vídeo promocional de um networker neural. Preste atenção.

 
É assim que acontece, charlatães numa palavra. Pena, eu também já afixei os detalhes. Eh ma....
 
O vídeo, a propósito, é legal, mas é um monte de configurações, embora eu tenha me acostumado ao JPrediction by Reshetov, e tenha perdido toda a tração com as configurações. Ligado, desligado, dinheiro. Este é o princípio básico do programa na caixa, no entanto desta série é a Solução Tamming normal tal pacote, que é onde as frequências são feitas até ao máximo.
