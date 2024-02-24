Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1447
Sabes Ivan, estás a agir como um maricas, porque disseste isso? Só para te exibires. Olha o que eu fiz, mas não te vou dizer mais nada. É isso? Sabes, este sempre foi um clube de homens com bolas de aço e sem espaço para gajas. Lembre-se de que, se você começar a falar, falar até o fim, as pessoas compartilham suas experiências para ajudar a salvar anos de busca, mas não no seu caso. Eu trato disso. Obrigado.
Não precisas de ficar histérica. Vocês são adultos aqui, recompõe-te e continua a trabalhar.Você pode ser banido por me insultar
O Google ajuda.
A partir da captura de tela encontrei https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
A imagem da tela é idêntica à sua. E custa 24.900 dólares.
É isso?
E custa 24.900 dólares.
Ai é?
Diz "Spread trading, pair trading, arbitrage". Não é isso.
Testado o demo, a tela é 1 em 1 como a sua (exceto o gráfico).
A sua imagem de tela de https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912
Screenshot da demonstração MegaTrader
A aparência/template é exactamente a mesma! Nomes de abas e botões. Tamanhos de janelas, tamanhos de fontes.
É um anúncio para um produto pago. O autor ficará rico às custas da MQL5)))
Acho que nos estás a mentir. Passando algum produto como produto de rede neural.
Você apagou screenshots da sua parede. O que confirma a minha suposição.
E apaga isso no fórum. Para não deixar vestígios...
Logo acima do seu post, você postou um vídeo promocional de um networker neural. Preste atenção.