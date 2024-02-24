Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1452

Igor Makanu:

Acho que é uma reimpressão de coisas que li cerca de 6-7 anos atrás, mas é sobre negociação de volatilidade, algumas vezes me perguntei como simular a negociação de opções através de ordens regulares - não consegui encontrar nada

Isto é relativamente novo, tanto quanto sei. Embora as abordagens não sejam, em princípio, novas. O exemplo em python é datado aproximadamente quando o método foi proposto. As pessoas estão fazendo conferências lá

 
Maxim Dmitrievsky:

Não, a volatilidade bruta é pesquisada no Google e artigos de 2014, mas não importa - estamos falando de negociação via derivativos financeiros, certo?

Igor Makanu:

Não, a volatilidade bruta é pesquisada no Google e artigos de 2014, mas não importa - estamos falando de negociação via derivativos, certo?

Estou a olhar para o que te dei na minha mensagem pessoal, e é uma espécie de parte de difusão. Estou a ver o que pode ser feito com tudo isso, ainda não encontrei nada de concreto.

você não precisa fazer isso, as opções são de volatilidade, mas você pode usar strats para spot.

Existem essencialmente 2 estratos - reversão média e quebra de volatilidade. Acho que temos de pensar em como aplicar um deles.

PS sim, o artigo no arquivo foi publicado em 2014

 
Maxim Dmitrievsky:

Tens lido demasiada ficção?

haha

Aleksey Vyazmikin:

A segunda estratégia com o resultado 0,65 - não é uma fantasia, a decisão ali é tomada apenas quando aparece, mas é possível identificar a unidade em 23% dos casos e corretamente identificada em 65% destes 23%. Note que os riscos são cerca de 1 a 1,3 quando se abre uma posição, mas são parcialmente cobertos pela rede de arrasto - o saldo será ondulado o suficiente (equidade ou saldo não faz diferença devido a paragens razoáveis).

Eu não estou argumentando que é fantástico como para ZZ, é fácil de obter 95%, mas é inútil. Quero dizer, é fantástico 65% de qualidade de previsão de movimento de preços puramente futuros sem mistura do passado que afeta diretamente o ASR.

Os irmãos mais velhos do ofício, em algum lugar na selva do ramo sugeriram testar na SB, pegar o preço em vez da SB e ver o que será a acuracia e tudo mais, se claramente mais de 55% então obviamente em algum lugar uma merda, porque a SB não pode prever muito mais do que 50%, mas com ZZ esse preço que a SB igualmente "legal" previu, o que isso significa? Que o SB pode ser negociado?
 
Maxim Dmitrievsky:
ainda tenho muito tempo para ler os seus links, continuo a ser arrastado para o q-learning, tenho muito para ler

não sei como aplicar o comércio de valatilidades para detectar, o melhor que posso oferecer são grelhas simples)

Igor Makanu:

no cunnilinguismo Sutton, Barto. Eu tenho a versão antiga do livro em russo, a nova versão está apenas em inglês no google. O novo com exemplos em python.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, baixado, leia um monte de coisas.

SZY: Eu cavei os exemplos na CNTK na rede, parece que não é difícil fazer LSTM em C#, um problema, preguiçoso da Microsoft, mesmo na página oficial da CNTK eles me enviam para estudar a API do Python, eles dizem que aqui está um manual, use lá também

https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/

Igor Makanu:

Sim, baixado, leia muito, e precisa verificar este kuni também ))))

ZS: há exemplos de CNTK na rede, não parece ser difícil fazer LSTM em C#, um problema, preguiçoso da Microsoft, mesmo na página pública do CNTK que enviam para estudar API de Python, dizem que aqui está um manual, use lá também

https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/

eles têm algum tipo de iliquidez, eu não sei quem a usa.

 
Ivan Butko:

tente 2 camadas e reduza o número de neurônios em camadas, para 1 em cada camada.

antes da linha vertical branca - amostra, depois - oos

Quanto mais neurónios - maior a probabilidade de encaixar (mais graus de liberdade), tente reduzir o número de neurónios, desde que o neurónio consiga obter resultados pelo menos um pouco sensatos.

Ou seja, quanto mais clara for a informação nos inputs e quanto mais áspera for a malha, melhor.

 
Vladimir Perervenko:

Vladimir, olá!

Como estás com o guião que te enviei, já tentaste experimentá-lo? Talvez tenhas desenvolvido a ideia e a abordagem de regressão?

1...144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459...3399
