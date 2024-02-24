Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1448
Sobre a questão da honestidade intelectual:
Tio, não estás confuso? Isto é um tópico científico, não um vestiário de tractores.Não há ciência na Rússia agora, o que tínhamos na URSS não interessa a ninguém.
... estúpido...
Logo acima do seu post, você postou um vídeo promocional de um networker neural. Preste atenção a isso.
Eu vi o vídeo.Não está claro porque não está no site do desenvolvedor. Foi retirado do mercado ou algo assim?
Há mesmo imagens como as tuas.
Aparentemente, o desenvolvedor é o mesmo e fez produtos diferentes no mesmo motor, mas não juntou o seu com outros no site dele, então eu pensei que fosse uma substituição. Desculpe.
Mais uma vez, tenho uma pergunta sobre o que é alimentado na entrada. Acho que é formado de alguma forma mágica, apenas com base numa citação carregada.
O mais provável é que tenha seus próprios preditores, pois entendo que os sinais de negociação passam pelo mesmo software, de modo que o comprador não vê o que está acontecendo lá dentro. No entanto, tal sigilo pode conter fraudes, por isso eu ensinaria com citações cortadas no terminal, e após o treinamento eu adicionaria citações e só assim você pode ter mais certeza de que o produto não está espreitando durante o treinamento.
Procura-o no Google.
A partir da captura de ecrã encontrei https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.
A imagem da tela é idêntica à sua. Custa 24900 rublos.
Ai é?
Para que são estas despesas, cavalheiros? Existe o camarada Tsaregorodtsev NeuroPro, e se você quiser pagar, então o bom e velho NeuroShell Trader.
A partir das configurações você pode ver que são necessárias 8 barras M15 para a entrada.
Mais uma vez, tenho uma pergunta sobre o que está a ser alimentado na entrada. Eu entendo que ele é formado de alguma forma mágica apenas com base em um kotir carregado.
O incrível é que ele ensina com um mês e meio e os testes com 2,5 anos. E o teste é bom. Receio que não haja espreitadelas à frente.
