Oleg avtomat:

Sobre a questão da honestidade intelectual:

Tio, não estás confuso? Isto é um tópico científico, não um vestiário de tractores.

Não há ciência na Rússia agora, o que tínhamos na URSS não interessa a ninguém.
... estúpido...

 
Ivan Butko:

Logo acima do seu post, você postou um vídeo promocional de um networker neural. Preste atenção a isso.

Eu vi o vídeo.
Há mesmo imagens como as tuas.
Aparentemente, o desenvolvedor é o mesmo e fez produtos diferentes no mesmo motor, mas não juntou o seu com outros no site dele, então eu pensei que fosse uma substituição. Desculpe.

Não está claro porque não está no site do desenvolvedor. Foi retirado do mercado ou algo assim?
 
Mais uma vez, tenho a questão do que está a ser alimentado na entrada. Eu entendo que ele é formado de alguma forma mágica apenas com base no kotir carregado. no entanto, ele precisa de testes repetidos para ser capaz de fazer pelo menos algumas conclusões preliminares.
 
Mihail Marchukajtes:
O mais provável é que tenha seus próprios preditores, pois entendo que os sinais de negociação passam pelo mesmo software, de modo que o comprador não vê o que está acontecendo lá dentro. No entanto, tal sigilo pode conter fraudes, por isso eu ensinaria com citações cortadas no terminal, e após o treinamento eu adicionaria citações e só assim você pode ter mais certeza de que o produto não está espreitando durante o treinamento.

 
Aleksey Vyazmikin:

Que preditores podem existir que, baseados apenas numa citação em si, podem fazer previsões semelhantes. A arquitetura interna por si só não vai fazer o tempo, por isso um resultado tão bom é altamente questionável. O objectivo da NS não é apenas obter um bom modelo, mas sim repetir este resultado de forma estável, o bom quilo obtido é geralmente um acidente e não tem nada a ver com qualquer inteligência. O estranho é que não há possibilidade de definir entradas ou, pelo menos, de poder escolher. Eu tiro informações da troca fazendo todo tipo de conversões e não posso elogiar o resultado, e aqui recebo o mesmo resultado citando-me.... Eu não acredito nisso...
 
Elibrarius:

Procura-o no Google.
A partir da captura de ecrã encontrei https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.


A imagem da tela é idêntica à sua. Custa 24900 rublos.

Ai é?

Para que são estas despesas, cavalheiros? Existe o camarada Tsaregorodtsev NeuroPro, e se você quiser pagar, então o bom e velho NeuroShell Trader.

 
O Graal:

Eu não vou pagar - se houver bons preditores, qualquer rede/floresta vai lidar com eles. Incluindo Alglib ou qualquer coisa do R.

A partir das configurações você pode ver que são necessárias 8 barras M15 para a entrada.

 
Mihail Marchukajtes:
O incrível é que ele ensina com um mês e meio e os testes com 2,5 anos. E o teste é bom. Receio que não haja espreitadelas à frente.


 
elibrarius:

Então qual é o resultado na secção branca???? Eu não vejo isso. É tudo muito estranho que seja tão fácil. Quanto ao nerochel, tanto quanto sei, já não é suportado e não está actualizado, mas posso estar enganado.
