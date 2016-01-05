Estou com um problema no MT5 de atraso na cotação de vários dias...
Qual server vc esta usando, algum BROKER ou ... ?
já tento tirar esses indicador e usar gráfico normal e tem o msm atraso?
Uso o MetaBrazil-Demo, falando nisso, ele estava muito lento nestes últimos dias.
Já tirei todos os indicadores, já reinstalei o MT5 em outra pasta, já tentei muita coisa más ainda não consegui resolver...
De tanto mexer, agora todos os gráficos estão assim....o engraçado e que se puxar o gráfico com o mouse ele vai mudando a ultima data sozinho, más, não aparece a data atual só datas atrasadas ...
Olá Traderkiko, esse pode ser um problema na sua pasta de dados históricos do MetaTrader 5 (arquivos no formato .hcc). Entretanto, você já disse que que reinstalou o MetaTrader e o problema persiste.
Logo, vou sugerir alguns passos que você pode fazer para tentar corrigir o problema.
1) No seu terminal MT5, clique em Ferramentas -> Opções -> Gráficos, e na caixa Máx. barras no gráfico selecione "Unlimited".
2) No terminal MT5, coloque o gráfico no tempo gráfico mensal (MN) e vá andando para a esquerda o máximo que puder (desabilite o auto-scroll para isso). Ao fazer isso você vai forçar o download de dados M1 (no período gráfico de 1 minuto), sobre o qual todos os tempos gráficos do MetaTrader são baseados.
3) Ao terminar o passo 2, clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico e clique em "Atualizar".
Por favor nos informe se esse procedimento deu certo. Caso contrário, o problema pode estar do lado do servidor de dados, mas como Richer Araújo já disse, em nossos terminais (no dele e no meu) todos os dados são baixados normalmente. Logo, é pouco provável que o problema esteja no servidor de dados.
Abraços,
Malacarne
Olá Malacarne, obrigado a você e ao richeraraujo por responder ao meu tópico.
Fiz todos os procedimentos que você me informou mas não obtive ainda nenhum bom resultado, más encontrei um erro que vou postar na figura abaixo que não sei exatamente o que é:
Tetei criar uma nova conta e percebi que não encontra o servidor " não tem ping"....tentei instalar em outra maquina e da o mesmo erro!
Aí lembrei que semana passada ouve uma queda de internet da OI na cidade inteira e desde então comecei a ter este problema, talvez tenham fechado alguma porta de comunicação ou algo assim ( isso é apenas uma hipótese). Neste caso nem vale a pena perder tempo em ligar e reclamar pois sei que não vão resolver.
Tirei uma print para vocês verem..
Se você tentou em outra maquina e deu msm coisa... eu testei aqui esta normal
ai deve ser alguma porta no caso...seu modem,etc.
da um reset no seu modem...desabilita firewall do windows...vai tentando :P
faz um test ai, adiciona um outro servidor de forex para ver se funciona!
Fiz os seguintes testes:
-Abri porta no modem
-Troquei o modem
-Conectei em outras 2 conecções de internet
- Desativei o Firewall
nada disso resolveu
e a 4 dias atrás estava funcionando normalmente
Meu MT5 está com atraso de vários dias em alguns gráficos "não são todos", já tentei reinstalar o MT5 e não resolveu o problema.
Por exemplo:
Neste gráfico de BBAS3, o último candle é do dia 30/12/2013 e hoje já estamos em abril de 2014.