UGPA4 não existe mais... a empresa fez uma migração das ações PN para ações ON. Logo, hoje você só irá encontrar UGPA3 na base de dados de ativos.
Entretanto, pelo menos pra mim, TCSA3 está funcionando normalmente.
Desculpe, é UGPA3 mesmo que estou tentando abrir...
Observei que o ativo tem um simbolo (cifrão), que quando o ativo está normal ele fica amarelo e quando está em branco ou apagado ele não abre.....más não sei como mudar isso?!
A solução até que foi simples!
É só clicar em mostrar...
Olá Traderkiko, esse é na verdade um problema bem comum no início do uso da plataforma, pois para evitar perda de performance, são exibidos apenas alguns ativos logo na inicialização. Isso é fundamental em mercados como a BM&FBovespa com centenas de ativos e derivativos. Mas mesmo no mercado Forex ocorre também, porque a tendência das corretoras é sempre ir aumentando seu mix de ativos, e essa desabilitação inicial torna a plataforma mais "leve".
Caso você utilize um sript ou EA, essa habilitação pode ser programada de forma automática, internamente e individualmente para cada ativo.
Olá Figurelli...interessante, vou ocultar todos os ativos que não utilizo...obrigado pela informação.
Boa tarde
Não estou conseguindo atualizar os gráficos hoje (16/05), más o servidor está com ping normal....mais alguém está com este problema?
Servidor: MetaBrazil-Demo
