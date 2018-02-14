EA Comunitário com Correlação de Moedas - Vamos Construir Juntos - página 2
Opa... vejo que pode ser uma boa oportunidade para todos nós este EA. Eu recomendaria também para definição de tendência o indicador Heiken Ashi Classico, pois é um indicador que estou estudando para criar uma estratégia baseada nele. Não somente em HA, mas também com alguns indicadores para auxiliar nas entradas.
Só não entendi algo: Este EA abre o ordem correlacionada ao mesmo tempo da primeira ordem, ou após alguns pips de percas da primeira ordem?
Bom tarde Paulo. Olha, testei esse indicador junto com o zig zag como recomendou, realmente gera um bom filtro para entradas e saídas. Essas imagens que voce colocou são ótimas, e é baseada nelas que eu vou tentar explicar melhor minha duvida. Em primeiro lugar imagino que voce colocou o x-bars fractals na mesma configuração que eu (17,17)
Talvez eu que não peguei o real significado disso, de entender como ele funciona, mas vamos olhar para a segunda imagem que você colocou... veja que a última seta plotada, a seta vermelha, indicou um fundo, recomendando entrar comprado. Porém, como é da própria natureza do indicador, ele plotou essa ultima seta somente depois de o preço ter caminhado para a frente 17 candles, consegue entender o que quero dizer?
A meu ver, ele plota as entradas e saídas, e muito bem por sinal, mas faz isso com "atraso". Digo atraso porque como o preço já tinha caminhado muito para a frente, se fosse pra tentar pegar esse trade, seria perdido, porque a entrada mais correta do trade foi a 17 candles atrás, pra mim aí é que está o problema, se ele plota a entrada ou saída 17, 5, 7 candles depois, ou como quiser configurar, perdemos o tempo certo de entrar e sair...
Espero que tenha entendido, e me corrija se estiver errado
Grato pela sua atenção
Por exemplo se você usar os valores (17,3). A partir do momento que plotar o x-bar_fractal de Baixa, você vai para timeframe menores e somente entra com ordens de compra usando alguma estratégia com outros indicadores, até pintar um fractal de alta
Paulo, sua participação é muito legal e ajuda muito, agora esse indicador, o x-bars fractals pra mim pareceu um pouco complexo. Sinceramente, pra mim, tá sendo mais fácil eu mesmo identificar um topo ou um fundo, usando os pincípios da análise técnica tradicional mesmo, do que utilizar esse indicador para isso, não estou querendo me achar dizendo isso, até porque não me acho bom em análise técnica, só quero dizer, que não peguei o "trejeito" dele, digamos assim, talvez essa questão da plotagem das barras que me confundiu, isso não quer dizer que nunca mais possa usá-lo, ao contrário, quero estudá-lo pra ver o que ele realmente tem a dar.
Mas me responda, você o usa nas suas operações? está conseguindo ser vencedor até agora?
Paulo e Rafael, antes de mais nada muito interessante o estudo do x-bar_fractal.
Mas para ser franco me impressiona o paradigma do 17 na medição da virada que vocês estão utilizando, provavelmente baseado na teoria do phi ao cubo e outras mais antigas.
Os robôs usam N combinações de valores ... e acabam descobrindo as oportunidades que a maioria não vê. Eles também não seguem os topos e fundos da Teoria de Dow, e acabam descobrindo outros caminhos bem mais complexos, e criando teorias próprias.
Mas para estudar a técnica, acho muito válido, portanto essa não é uma crítica, apenas uma dica de cuidar esses setups e números mágicos.
E se for para o EA comunitário, recomendo parametrizar ao máximo todas essas variáveis.
então, qual a sua opinião sobre o desenvolvimento do EA compartilhado figurelli?
Bom aproveitando o gancho do Figurelli e respondendo a sua pergunta Rafael, na minha humilde opinião, primeiro devemos buscar uma estratégia para usar o X-bar_Fractal, como já tive uma experiência com este EA anexo, já tenho uma idéia do ponto fraco. O grande problema do meu EA, e a quebra da tendência. É o momento onde estou perdendo. Como o meu EA tem uma falha, eu não consigo colocar os parâmetros Left e Right iguais ou a diferença entre eles menores do que 2, então não pude testar a configuração a qual estou sugerindo para montar um estratégia. Definida a estratégia vamos para outros detalhes e incrementos do EA.
Para mim o EA resume-se no momento da Entrada, o Stop Loss, o Take Profit e o gerenciamento de risco. (particularmente não considero o Stop Movel essencial numa estratégia, é muito pessoal)
Este seria o Primeiro Módulo do EA - neste módulo vamos focar na definição da Estratégia de entrada com Stop Loss e o Take Profit. Quando fizermos um primeiro protótipo desta idéia inicial, o gerenciamento de risco seria manual, com volume 0.01 no código fonte.
Então segue a minha proposta em anexo, em arquivo pdf para melhor visualização e no arquivo word, para quem quiser participar, colocando as sua idéias .
Coloquei anexo por que são oito páginas com uma sequência passo a passo da estratégia.
Espero que esteja claro e peço desculpas pelos erros ortográficos e algum erro cometido, pois comecei hoje pela manhã e terminei agora, não tendo tempo de fazer uma revisão e nem deixar ele muito bonitinho, se alguém quiser destacar os assuntos importantes, esteja a vontade.
Estratégia usando o código livre x-bar_fractal e executada no prazo Diário - D1
São os seguintes Parâmetros desta estratégia
x-bar_fractal Left = 1
x-bar_fractal Right = 1
Stop Loss = 150 (definido em PIP pelo Trader)
Take Profit = 30 (definido em PIP pelo Trader)
Escape= 20 (definido em PIP pelo Trader)
O Escape um idéia inicial para que o EA tenha alguns PIPs para respirar antes de entrar numa operação e não entrar muito apertado. Esta idéia certamente evoluirá, bem como as regras de Stop Loss e Take Profit
Estarei colocando esta estratégia também no tópico do Rafael, sobre estratégias e sistemas
Então conto com a colaboração de todos e vamos ao trabalho!
Ola Paulo, vou olhar e qualquer duvida ou contribuição coloco aqui... ate logo.
Valeu Rodrigo
Seja Bem Vindo!
Paulo, já li todo o arquivo, começo em primeiro lugar te parabenizo pela iniciativa, é digna de elogios, parabéns. Pois bem, falando agora da estratégia em si, me permita dizer que em algumas coisas estou de acordo, outras não. Irei falar primeiro do que não estou de acordo: a relação risco/ ganho... arriscar 150 pips para tentar ganhar 30? Não entendi direito... isso gera uma relação negativa de 1/5, não entendi muito bem essa parte. E o outro ponto é minha sugestão de estratégia, que irei mostrar na minha simples montagem que deixarei em anexo....
Espero que minha ajuda contribua. Como já foi dito, esse indicador tem multiplas estratégias
Comentem a vontade, e se tiverem duvidas sobre minha imagem, expliquem suas dúvidas que irei explicar novamente
Grato