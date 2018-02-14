EA Comunitário com Correlação de Moedas - Vamos Construir Juntos - página 3
Paulo, já li todo o arquivo, começo em primeiro lugar te parabenizo pela iniciativa, é digna de elogios, parabéns. Pois bem, falando agora da estratégia em si, me permita dizer que em algumas coisas estou de acordo, outras não. Irei falar primeiro do que não estou de acordo: a relação risco/ ganho... arriscar 150 pips para tentar ganhar 30? Não entendi direito... isso gera uma relação negativa de 1/5, não entendi muito bem essa parte. E o outro ponto é minha sugestão de estratégia, que irei mostrar na minha simples montagem que deixarei em anexo....
Espero que minha ajuda contribua. Como já foi dito, esse indicador tem multiplas estratégias
Comentem a vontade, e se tiverem duvidas sobre minha imagem, expliquem suas dúvidas que irei explicar novamente
Grato
Somente um acréscimo que faltou ser dado nesse meu palpite.... As vezes acontece de ser plotado um sinal seguido do outro, seja de compra ou de venda... Quando acontece isso, NÃO É HORA DE ENTRAR! As entradas só acontecerão SOMENTE quando o candle a frente estiver "limpo", ou seja, nenhum sinal plotado
Espero que tenha sido simples e objetivo.
Até mais
Obrigado pela Contribuição Rafael.
Bem a idéia deste sistema é sempre comprar ou sempre vender de acordo com os fractais plotados, no caso não estou arriscando 150 para ganhar 30, porque nesta estratégia não existe um sistema para identificar prováveis posições futuras de alvo.
Se você observar na sequencia da caminhada do preço a partir do dia da entrada da posição, 20.06.2013, até o dia 07.07.2013, serão mais de 450 PIPs de ganhos, uma proporção de 3 para 1 em relação ao SL de 150 pontos. Porém quando entramos não sabemos o futuro, então a idéia do sistema é beliscar de pouquinho em pouquinho, com uma margem boa de Stop Loss para não nadar e morrer na praia. Nós minimizamos o risco de perder 150 pontos para 30 de lucro nestes sistema, porque sempre vai pintar um fractal contrário antes do preço retrair e "papar" nossos 150 pontos, e quando acontecer vamos perder menos de 150 pontos, esta perda será compensada num futuro próximo quando "pegarmos uma onda grande para surfar".Pelo menos esta é a idéia.
PS: Lhe digo ainda que o SL é somente uma segurança para falhas de hardware, pois este sistema funcionando com um robô que nunca pare de ser executado, as ordens serão fechadas automaticamente quando outra ordem contrária for executada, independente do lucro ou prejuízo.
Para sabermos se esta estratégia vai dar certo, ai é que entra a beleza do EA. Ele vai nos proporcionar estudar a otimização desse sistema no histórico dos pares de moedas escolhidas. Assim vamos saber da funcionalidade do sistema ganhando tempo ao invés de esperarmos um ano testando numa conta demo.
Ao invés do Take Profit ser 30 Pontos, poderemos muito bem colocar uma proporção 3 para 1, colocando 450 Pontos de alvo e usar um sistema de Stop Móvel. Mas esta possibilidade do Stop Móvel seria um segundo passo, pois este tipo de sistema pode ocasionar perdas de muitas oportunidades de lucro.
Bem, vou aproveitar o gancho da imagem que você anexou e fazer uma análise comparando com a minha idéia.
Então, enquanto não plotar outro fractal para dizer o contrário, neste exemplo, conforme a imagem abaixo, o fractal UP atual está dizendo: você vai vender quando o preço alcançar 20 pontos abaixo da linha do ESCAPE.
Então o preço alcançando esta posição determinada pelo ESCAPE, a ordem vai ser executada. A ordem foi executada, então o EA já vai lançar nova ordem pendente na direção que o Fractal UP está determinando, direção Short (venda). E assim sucessivamente até plotar um fractal contrário, neste caso do seu exemplo, seria um Fractal Down. Ou o preço retrair e fechar no Stop Loss.
Rafael, você poderia explicar na imagem abaixo onde seria o preço de entrada, obrigado!
Neste caso você está usando um indicador Envelope, certo? então no caso do preço alcançar determinada linha do indicador seria o momento da entrada, ou então, fechou um candle cruzando a linha UP no caso do fractal UP, entraríamos com a ordem de operação short (venda)?
PS: amanhã vou continuar a sequencia da estratégia neste exemplo do Rafael!
Até mais
Coloquiei um Serviço referente a este EA inicial,https://www.mql5.com/pt/job/12494
Algum Candidato?
Obrigado!
Boa noite gente. Boa noite Paulo. Em primeiro lugar quero desculpar-me pela demora em responder, meu dia foi bastante atarefado hoje, apenas deu para olhar o que vocês postaram, mas não de responder... Mas agora vai :)
Bem Paulo, a minha idéia seria basicamente o seguinte, receber a confirmação do X-Bars Fractals para compra ou venda , posicionar-se e deixar o trade acontecer até ser plotada uma seta indicando saída do trade
A respeito do stop, coloquei nesse exemplo ele à mão mesmo, pois como não utilizo negociações automatizadas , tudo vai segundo meu consentimento
Essas médias que você viu aí na verdade é um Canal de Keltner, configurado em exponencial, com 21 períodos e ratio de 0.618, e a média móvel de cor branca é uma média móvel exponencial de 89 períodos... Na verdade, isso não tem nada a ver com o X-Bars Fractals, talvez tenha confundido um pouco porque coloquei um em cima do outro, dando a impressão de que estou usando todos eles em conjunto, mas não. Me desculpe
A respeito da lógica de entradas e saídas, a saída é bem simples, será imediatamente quando for plotado um sinal de saída. A respeito da entrada, confesso que errei nessa parte, irei anexar uma nova imagem explicando sem erros a entrada do trade
Espero que tenha esclarecido
Estou à total disposição da comunidade.
Grato
Pessoal, o que aconteceu? Acabaram-se as idéias?
Ola Rafael,
Não, apenas você sabe como é, final de ano e outros compromissos, neste exato momento estou vendo com o Malacarne para ele fazer este protótipo inicial, para nós testarmos e colocarmos nossas idéias!
Parabéns pela iniciativa Paulo, nunca vi um EA comunitário sair tão rápido assim do papel.
Minha sugestão é definires um padrão para a atualização, como por exemplo tu unifica as sugestões e define, sendo que essas poderiam chegar em código fonte também para o Malacarne testar e liberar uma versão atualizada.
Obrigado Figurelli,
Esta é a idéia, vamos colocar este EA na Base de Código, vai ser o primeiro aplicativo free na Seção Base de Código MQL5, neste momento vai ser um EA bem simples, vamos testá-lo e colocar os resultados aqui, e na medida que forem surgindo idéias, vamos incrementando. Sim, eu vou ficar com esta parte da coordenação, mas nada impede que os usuários possam fazer suas adaptações e anexarem aqui os códigos fontes. Semana que vem depois do natal, vou postar aqui este primeiro protótipo implementado pelo Malacarne com a melhor otimização possível nos testes que estarei fazendo nestes dias.
Como as postagem vão aumentado, vou fazendo um índice dos comentários mais importante para o objetivo deste tópico. Este índice vai crescendo na medida que formos evoluindo.
1 - Post Inicial
2 - Ideia do sistema e estratégia para o 1º Modulo do EA Comunitário
3 - Próximo passo: o 1º Módulo já foi escrito pelo membro Malacarne, dia 26 ou 27 Dez será postado a versão 1 do EA Comunitário com a melhor otimização possível que eu conseguir.
Nesta primeira versão, houve algumas alterações, onde convido o Malacarne para colocar aqui, em resposta a este post, uma síntese do que ele implementou no EA
Olá pessoal, a pedido do Paulo eu escrevi o "protótipo" do EA comunitário. Passei aqui apenas para deixar alguns comentários com relação ao código. Primeiramente, queria parabenizar o Paulo pela iniciativa e agradecê-lo pela oportunidade de escrever o EA!
O fato de ser "comunitário" foi justamente a maior dificuldade da escrita desse EA. Como ele vai ser publicado na comunidade em português, minha maior preocupação foi fazer um código "legível" por quem fosse o utilizar... eu evitei ao máximo utilizar bibliotecas "padrão" do MetaTrader, porque muitos iniciantes na linguagem ainda não estão familiarizados com elas.
Outra coisa que acabou demorando mais que o esperado foram os comentários internos no código... praticamente todas as linhas de código estão comentadas em português, visando justamente facilitar o entendimento e aprendizado. Também evitei também utilizar recursos mais avançados de programação.
Por fim, de acordo com as demandas do Paulo, e visando otimizar as ideias que ele me passou, o protótipo de EA tem as seguintes características:
■ Entradas baseadas no indicador X-bar_Fractal (logo, você precisa ter ele instalado na sua máquina para o EA funcionar)
■ Entradas apenas do tipo buy stop e sell stop
■ Opção de escolher os períodos do fractal (tanto barras à esquerda como barras à direita)
■ Abertura de ordens apenas com o fechamento da barra, para evitar "falsos" fractais
■ Uma espécie de "trailing stop", de acordo com as características que o Paulo me passou
No mais, esse é apenas um protótipo funcional. Novas ideias para melhorar o EA serão sempre bem-vindas.
Abraços,
Malacarne