EA Comunitário com Correlação de Moedas - Vamos Construir Juntos - página 7
Adotando o idéia de colocarmos um indicador Support_Resistance que o Figurelli sugeriu, então que tal nós criarmos um algoritmo agora para esta atualização. Vamos começar por uma situação quando o mercado está sobrecomprado e definir como o nosso EA Comunitário vai trabalhar com esta situação.
Neste período da imagem acima no preço 1.31463, os Compradores começaram a enfrentar uma RESISTÊNCIA, este embate durou até o preço 1.37099, quando finalmente os Vendedores iniciaram o controle do mercado por um certo periodo, eu sei que isto aconteceu, por que já olhei o histórico, mas poderia muito bem os Compradores continuarem no domínio do mercado.
Nesta situação quando o preço toca a linha de Resistência do Indicador, seria o momento do EA começar com as Ordens Pendentes “SELL STOP” através da atual estratégia do EA Comunitário?
Vamos aumentar o Zoom do gráfico, para começarmos a analisar e decidir o processamento do nosso algoritmo, vamos analisar a próxima imagem!
Nas letras a estamos vendo os Fractais UP e Down que não estão enfrentando nenhuma das 3 Linhas do Indicador Support_Resistance (Resistencia – Pivot – Suporte)
Qual a reação do EA Comunitário com estes fractais nesta situação?
Nas letras b – c –d – e – f – g considerei que quando os fractais UP enfrentassem a linha de Resistência, o EA Comunitário colocaria em ação a atual estratégia.
As linhas cheias das letras b – c –d – e – f – g são os suportes pontuais do atual sistema, eles são plotados no menor preço entre a barra de preço onde está o fractal up e a última barra a direita que confirmou o fractal, no caso a terceira barra após o fractal (parâmetro 50,3).
As linhas pontilhadas das letras b – c –d – e – f – g são os preços onde o EA comunitário colocaria as suas Ordens Pendentes “Sell Stop”. As ordens pendentes são determinadas pela subtração do preço suporte pontual do fractal UP menos o valor do Parametro Margem de Segurança, neste exemplo é igual a 40 PIPs
Percebemos que a estratégia atual do EA defendeu muito bem uma falsa entrada até a letra f .
Na letra g, o preço do SELL STOP foi alcançado e uma posição vendida seria aberta, porém o preço não deu continuidade na direção da posição aberta, ele andou um pouco na direção do lucro e retraiu 90 PIPs, e depois, reagiu novamente e até o segundo fractal down (letra a1), onde andou em torno de 45 PIPs.
As questões a serem levantadas:
Onde será o Stop Loss? Se tivéssemos colocado um Stop Loss muito apertado, já estaríamos perdendo.
Como definiremos a meta de lucro?
Definiremos um Trailing Stop? como funcionaria? atualmente está embutido dentro do EA, como falei anteriormente, preciso perguntar ao Malacarne qual o valor padrão que ele colocou. Se colocássemos um Stop Móvel em PIPs, digamos que neste exemplo fosse 40 PIPs também, na área quadrada, na barra pintada de amarelo, teria fechado a nossa posição no empate.
Muito bem, nesta hipótese, nossa posição foi fechada no empate e o preço está subindo, mas está abaixo da Resistência do indicador Support_Resistance, qual vai ser a regra para a próxima ordem pendente “Sell Stop”?
Se a regra for: esperar novamente o preço alcançar a Resistência do indicador Support_Resistance para entrar novamente com a Ordem Pendente SellStop. Então digamos que isto não acontece e o preço realmente vai na direção dos vendedores. Nosso EA iria perder uma grande oportunidade de lucrar, vocês não acham?
Bom por enquanto, deixo estes questionamentos, após discutirmos as propostas, vamos dar continuidade neste exemplo com outras situações que irão surgir
Como as postagem vão aumentado, vou fazendo um índice dos comentários mais importantes para o objetivo deste tópico. Este índice vai crescendo na medida que formos evoluindo.
ÍNDICE
1 - Post Inicial
2 - Ideia do sistema e estratégia para o 1º Modulo do EA Comunitário
3 - Disponível para download da Primeira Versão do EA "Sistema Fractal", comentários do desenvolvedor Rodrigo Malacarne, e uma síntese do setup
4 - Primeiros Resultados : Anexo dois relatórios que correram durante 6 anos com lucro e constância no gráfico de crescimento
5 - Primeira Opinião com uma crítica construtiva e a resposta
6 - Primeira Sugestão de Atualização, usando um padrão de Suporte e Resistência, e uma inconsistência encontrada no EA a ser verificada
7 - Sugestão de Figurelli para usar o indicador Support_Resistance
8 - Fazer download do Indicador Support_Resistance
9 - Começando a discutir a implementação de Indicador Support_Resitance
FELIZ ANO NOVO PARA TODOS!
A fim de estimular os membros da comunidade a discutir o item 9, onde eu tenho algumas idéias, mas antes de colocar aqui, gostaria de ver mais idéias além das minhas e de outros colaboradores mais assíduos.
Então, também a pedido do Rafael, segue anexo mais um teste muito promissor, porém num timeframe M15, durante o ano de 2013, diferente dos teste publicados aqui, Primeiros Resultados .
Percebam os amigos, que este resultado foi conseguido independente das inconsistência publicada no item 6 , mas muita vezes um inconsistência como esta, pode ser positiva, o Figurelli tem um tópico sobre este assunto.
Então, se vocês estão a procura de um sistema que seja lucrativo neste ano, por que não investirmos na idéia deste EA Comunitário?
Aqui temos um exemplo da minha idéia inicial (Ideia do sistema e estratégia para o 1º Modulo do EA Comunitário), com um Stop Loss de 1000 pontos e um objetivo de lucro de 50 pontos, inclusive o Rafael questionou, como poderíamos colocar um Stop Loss muito maior que a expectativa de lucro. Eu particularmente acho que o Stop Loss padrão como é pregado na maioria das estratégias, limita muita a operacionalidade dos EAs, inclusive sendo muitas vezes o grande causador do fracasso de muitos EAs. O grande desafio é achar um equilíbrio.
Este equilíbrio parece que foi alcançado neste nosso EA Comunitário. O mérito deste equilíbrio é todo do nosso desenvolvedor deste primeiro protótipo, Rodrigo Malacarne, parabéns meu amigo, você foi D+!
Acho que deve ser o sistema de Trainling Stop que ele implantou, quando Malacarne voltar das suas férias, com certeza vai ter grande prazer em nos explicar como ele fez!
Segue abaixo mais imagens deste resultado
Veja mais detalhes nos anexos !
...
Excelente didática Paulo! Agradeço por sua dedicação, esforço e espírito de cooperação!
Eu não sei se entendi direito o sistema, mas quero mesmo assim começar a fazer algumas sugestões.
Dentro do que foi inicialmente sugerido por Figureli, se formos adotar o uso do indicador " support-resistanceindicator.mq5 " como filtro, talvez, a melhor estratégia seja a não abertura de ordens por ocasião dos sinais dos fractais abertos muito próximos a linha/nível de suporte/resistência, evitando assim as perdas promovidas pelos sinais dos fractais Down abertos em uma tendência de baixa ou por ocasião dos rompimentos que invalidem esses sinais.
Por outro lado, partindo do pressuposto de que os fractais já são responsáveis pela identificação dos fundos e topos tidos como sinais de aberturas de ordens de compra ou venda, não seria mais interessante colocar ordens do tipo BuyStop, a serem acionadas após a abertura do fractal Down e SellStop colocadas após o fractal UP, em substituição respectiva as dos tipos já existentes Buy e Sell ?
Ao mesmo tempo, não poderíamos colocar ordens do tipo BuyStop pouco acima do nível da resistência, para ser acionadas somente no caso de ocorrer o rompimento ou, no caso inverso, ordens de SellStop se o preço romper determinado nível de suporte, nestes casos, com volume diferenciado (maior) ?
Neste ponto, talvez seja o caso de começar a se pensar de o EA comunitário poder suportar a colocação de ordens pendentes e/ou abertura de duas ou mais ordens simultâneas em sentido único ou contrário, conforme determinada condição de mercado, como no exemplo dos preços próximos ao níveis de suporte ou resistência.
É só uma sugestão, sem descartar o que já foi proposto.
Anexo vai um exemplo de imagem do indicador x-fractal cc support-resistance configurados nos seguintes parâmetros: fractal = 3, 3 ; support-resistance = 20, 0 , para simples visualização.
Abs.
Iunctus:
Excelente didática Paulo! Agradeço por sua dedicação, esforço e espírito de cooperação!...
Anexo vai um exemplo de imagem do indicador x-fractal cc support-resistance configurados nos seguintes parâmetros: fractal = 3, 3 ; support-resistance = 20, 0 , para simples visualização.
Agradeço a sua atenção e parabéns para você também!
Com certeza se houverem mais cooperadores igual a você teremos muito sucesso nesta empreitada!
Vamos analisar a sua proposta
Pela sua proposta nos colocaríamos SellStop nos fractais up a-b-c-d-e, no entanto eles seriam confirmados nas barras de preço a'-b'-c'-d-e'
Infelizmente é inviável sob o ponto de vista de colocar ordens pendentes, pois quando é confirmado o fractal UP, já foi formado três barras de preço abaixo do preço onde é plotado os fractals UP (a-b-c-d-e).
A solução aqui então não seria a colocação de ordens pendentes SellStop, e sim, já entrar na posição vendida:
- SE plotar um fractal UP, após um fractal Down sob pressão na linha suporte e confirmação do fractal UP no fechamento da terceira barra de preço a direita, então entrar com uma posição vendida!
No exemplo acima as posições vendidas entrariam no fechamento das barras (candles) de preço a'-b'-c'-d-e' que confirmam os respectivos fractais.
Mas deixa eu lhe mostrar que isto já acontece na atual estrutura do EA Comunitário e com ordens pendentes: (permita-me usar a sua imagem :D )
Em a"-b"-c"-d"-e" temos um preço suporte referente aos Fractals UP a-b-c-d-e que já é plotado pelo EA Comunitário, colocando um Margem de Segurança de 15 PIPs, a Ordem Sell Stop é calculada:
Preço Suporte - Margem de Segurança = Sell Stop
a"-b"-c"-d"-e" - 15 PIPs = a'"-b'"-c'"-d'"-e'"
Na prática já temos implantado a sua idéia, porém com uma segurança maior, pois se você você observar, as letras a'-b'-c'- e' (exceto d'), foram candles altistas (bullish) que poderiam quebrar o atual desenvolvimento do preço, como aconteceu em e' . Por que segurança maior? basta olharmos para e'", veremos na sua imagem que esta ordem Sell STop não se confirmará nesta posição, evitando uma entrada falsa!
Beleza! ;)
De uma olhada neste indicador, ve se ajuda .
Bom dia a todos!
Não sei se este projeto ainda continua...
Eu estou começando nesse mundo de trading, então muita coisa que vocês escrevem eu não entendo. Estive estudando MQL5, e pelo que consegui entender até agora da estrutura de classes da biblioteca padrão, a construção de um EA é modular:
Vi que vocês já tem algumas sugestões de indicadores: x-bars_fractals, support_vector_machine, support_resistence.
Sugiro construir um (ou mais) módulo de sinais para obter as decisões baseadas nesses indicadores (vou ver se consigo fazer alguma coisa).