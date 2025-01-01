DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryIndicatorsTrend IndicatorsCiIchimokuCreate 

Create

Creates the indicator with specified parameters. Use Refresh() and GetData() to update and get the indicator values.

bool  Create(
   string           symbol,            // symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // period
   int              tenkan_sen,        // period of TenkanSen
   int              kijun_sen,         // period of KijunSen
   int              senkou_span_b      // period of SenkouSpanB
   )

Parameters

symbol

[in]  Symbol.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES enumeration value).

tenkan_sen

[in]  Period of TenkanSen.

kijun_sen

[in]  Period of KijunSen.

senkou_span_b

[in]  Period of SenkouSpanB.

Return Value

true - successful, false - cannot create the indicator.