- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Create
Creates the indicator with specified parameters. Use Refresh() and GetData() to update and get the indicator values.
|
bool Create(
Parameters
symbol
[in] Symbol.
period
[in] Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES enumeration value).
tenkan_sen
[in] Period of TenkanSen.
kijun_sen
[in] Period of KijunSen.
senkou_span_b
[in] Period of SenkouSpanB.
Return Value
true - successful, false - cannot create the indicator.