MathRandomNoncentralBeta 

MathRandomNoncentralBeta

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição beta não-central com parâmetros a. b e lambda. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,             // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,             // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   const double  lambda,        // parâmetro de não-centralidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição beta não-central com parâmetros a, b e lambda. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rbeta() no R.

bool  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   const double  lambda,         // parâmetro de não-centralidade
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz para obter números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

a

[in]  primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)

b

[in]  Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).

lambda

[in]  Parâmetro de não-centralidade

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.