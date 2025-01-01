- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathRandomNoncentralBeta
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição beta não-central com parâmetros a. b e lambda. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathRandomNoncentralBeta(
Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição beta não-central com parâmetros a, b e lambda. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rbeta() no R.
|
bool MathRandomNoncentralBeta(
Parâmetros
a
[in] primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).
lambda
[in] Parâmetro de não-centralidade
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.