MathRandomNoncentralBeta
パラメータa、b、lambdaを使って、非心ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomNoncentralBeta(
パラメータa、b、lambdaを使って、非心ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrbeta()の類似体です。
bool MathRandomNoncentralBeta(
パラメータ
a
[in] ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）
b
[in] ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）
lambda
[in] 非心パラメータ
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
data_count
[out] 必要なデータ量
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列