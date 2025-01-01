ドキュメントセクション
MathRandomNoncentralBeta

パラメータa、b、lambdaを使って、非心ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathRandomNoncentralBeta(
  const double  a,             // ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）
  const double  b,             // ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）
  const double  lambda,       // 非心パラメータ
  int&          error_code    // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータa、b、lambdaを使って、非心ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrbeta()の類似体です。

bool  MathRandomNoncentralBeta(
  const double  a,             // ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）
  const double  b,             // ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）
  const double  lambda,         // 非心パラメータ
  const int     data_count,     // 必要なデータ量
  double&      result[]        // 擬似乱数変数を取得するための配列
  );

パラメータ

a

[in] ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）

b

[in] ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）

lambda

[in] 非心パラメータ

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

data_count

[out]  必要なデータ量

result[]

[out]  擬似乱数の値を取得するための配列