MathRandomNoncentralBeta

a, b ve lambda parametrelerini kullanarak, merkez-dışı beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,             // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,             // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,        // merkezdışılık parametresi
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

a, b ve lambda parametrelerini kullanarak, merkez-dışı beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirbeta() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,              // beta dağılımının ilk parametresi (şekil1)
   const double  b,              // beta dağılımının ikinci parametresi (şekil2)
   const double  lambda,         // merkezdışılık parametresi
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi
   );

Parametreler

a

[in]  Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in]  Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).

lambda

[in]  Merkezdışılık parametresi

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.