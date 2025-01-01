- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
a, b ve lambda parametrelerini kullanarak, merkez-dışı beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathRandomNoncentralBeta(
a, b ve lambda parametrelerini kullanarak, merkez-dışı beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirbeta() fonksiyonunun analoğu
bool MathRandomNoncentralBeta(
Parametreler
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).
lambda
[in] Merkezdışılık parametresi
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.