MathRandomNoncentralBeta

a, b ve lambda parametrelerini kullanarak, merkez-dışı beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

a, b ve lambda parametrelerini kullanarak, merkez-dışı beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirbeta() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

a

[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).

lambda

[in] Merkezdışılık parametresi

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.