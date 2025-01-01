- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathRandomNoncentralBeta
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathRandomNoncentralBeta(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rbeta() in R.
|
bool MathRandomNoncentralBeta(
Parameter
a
[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
b
[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).
lambda
[in] Parameter der Nichtzentralität
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.