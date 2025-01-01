MathRandomNoncentralBeta

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rbeta() in R.

bool MathRandomNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

a

[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)

b

[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).

lambda

[in] Parameter der Nichtzentralität

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.