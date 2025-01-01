- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
MathRandomNoncentralBeta
通过a，b和lambda参数生成根据非中心Beta分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回NaN。
double MathRandomNoncentralBeta(
通过a，b和lambda参数生成根据非中心Beta分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回false。R语言的rbeta()模拟。
bool MathRandomNoncentralBeta(
参数
a
[in] Beta分布的第一个参数(shape1)
b
[in] Beta分布的第二个参数(shape2)。
lambda
[in] 非中心参数
error_code
[out] 存储错误代码的变量。
data_count
[out] 所需的数据量。
result[]
[out] 获得伪随机变量值的数组。