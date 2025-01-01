文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计非中心beta分布MathRandomNoncentralBeta 

MathRandomNoncentralBeta

通过a，b和lambda参数生成根据非中心Beta分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回NaN

double  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,             // Beta分布的第一个参数(shape1)
   const double  b,             // Beta分布的第二个参数 (shape2)
   const double  lambda,        // 非中心参数
   int&          error_code     // 存储错误代码的变量
   );

通过a，b和lambda参数生成根据非中心Beta分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回false。R语言的rbeta()模拟。

bool  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,              //Beta分布的第一个参数 (shape1) 
   const double  b,              //Beta分布的第二个参数 (shape2)
   const double  lambda,         // 非中心参数
   const int     data_count,     // 所需的数据量
   double&       result[]        // 获得伪随机变量的数组
   );

参数

a

[in]  Beta分布的第一个参数(shape1)

b

[in]  Beta分布的第二个参数(shape2)。

lambda

[in]  非中心参数

error_code

[out]  存储错误代码的变量。

data_count

[out]  所需的数据量。

result[]

[out] 获得伪随机变量值的数组。