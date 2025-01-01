- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
Calcula a distribuição de probabilidade beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
Calcula a distribuição de probabilidade beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
Calcula a distribuição de probabilidade beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pbeta() no R.
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
Calcula a distribuição de probabilidade beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
a
[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape 1).
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape 2).
lambda
[in] Parâmetro de não-centralidade
tail
[in] Sinalizador de cálculo. Se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para valores da função de probabilidade.