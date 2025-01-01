MathQuantileNoncentralBeta

Calcula a função inversa da distribuição de probabilidades beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a probabilidade de aparecimento do valor da variável aleatória probability. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcula a função inversa da distribuição de probabilidades beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qbeta() no R.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Parâmetros

probability

[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.

probability[]

[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.

a

[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1).

b

[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).

lambda

[in] Parâmetro de não-centralidade.

tail

[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).

error_code

[out] Variável para obter o código de erro.

result[]

[out] Matriz com os valores dos quantis.