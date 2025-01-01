- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathQuantileNoncentralBeta
Calcula a função inversa da distribuição de probabilidades beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a probabilidade de aparecimento do valor da variável aleatória probability. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
Calcula a função inversa da distribuição de probabilidades beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qbeta() no R.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
|
bool MathQuantileNoncentralBeta(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
a
[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1).
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).
lambda
[in] Parâmetro de não-centralidade.
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.