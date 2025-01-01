MathProbabilityDensityNoncentralBeta

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[].. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dbeta() no R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Parâmetros

x

[in] Valor da variável aleatória.

x[]

[in] Matriz com valores da variável aleatória.

a

[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape 1).

b

[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape 2).

lambda

[in] Parâmetro de não-centralidade

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

result[]

[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.