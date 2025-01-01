DocumentaçãoSeções
MathProbabilityDensityNoncentralBeta

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
   const double  x,             // valor da variável aleatória
   const double  a,             // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,             // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   const double  lambda,        // parâmetro de não-centralidade
   const bool    log_mode,       // cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição beta não-central com parâmetros a, b e lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[].. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dbeta() no R.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   const double  lambda,         // parâmetro de não-centralidade
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, retorna o valor do logaritmo natural da função de densidade de probabilidade
   double&       result[]        // matriz para o valor da função densidade de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

a

[in]  Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape 1).

b

[in]  Segundo parâmetro da distribuição beta (shape 2).

lambda

[in] Parâmetro de não-centralidade

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.