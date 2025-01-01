- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
MathRandomNoncentralBeta
비중심 베타 분포의 법칙 a, b 및 람다 매개변수에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathRandomNoncentralBeta(
비중심 베타 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수 a, b 및 람다 매개변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rbeta()의 아날로그.
bool MathRandomNoncentralBeta(
매개변수
a
[in] 베타 분포의 첫 번째 매개변수(형상1)
b
[in] 베타 분포의 두 번째 매개변수(형상2).
lambda
[in] 비중심 매개변수
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
data_count
[out] 필요한 데이터의 양.
result[]
[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.