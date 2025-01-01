ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаНецентральное бета-распределениеMathRandomNoncentralBeta 

MathRandomNoncentralBeta

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,             // первый параметр бета-распределения (shape1)
   const double  b,             // второй параметр бета-распределения (shape2)
   const double  lambda,        // параметр нецентральности
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda. В случае ошибки возвращает false. Аналог rbeta() в R.

bool  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,              // первый параметр бета-распределения (shape1)
   const double  b,              // второй параметр бета-распределения (shape2)
   const double  lambda,         // параметр нецентральности
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив для получения псевдослучайных величин
   );

Параметры

a

[in]  Первый параметр бета-распределения (shape1)

b

[in]  Второй параметр бета-распределения (shape2).

lambda

[in]  Параметр нецентральности

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.