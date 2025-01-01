- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathRandomNoncentralBeta
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda. En caso de error, retorna NaN.
double MathRandomNoncentralBeta(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de rbeta() en R.
bool MathRandomNoncentralBeta(
Parámetros
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1)
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).
lambda
[in] Parámetro de no-centralidad
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
data_count
[out] Número de datos necesarios.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.