MathRandomNoncentralBeta

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de rbeta() en R.

bool MathRandomNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

a

[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1)

b

[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).

lambda

[in] Parámetro de no-centralidad

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.