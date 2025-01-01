- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição beta não-central com parâmetros a, b e lambda
double MathMomentsNoncentralBeta(
Parâmetros
a
[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1).
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).
lambda
[in] Parâmetro de não-centralidade
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.