MathRandomNoncentralBeta
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione beta non centrale A, B e parametri lambda. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomNoncentralBeta(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione beta non centrale con i parametri A, B e lambda. In caso di errore restituisce false. Analogo di rbeta() in R.
bool MathRandomNoncentralBeta(
Parametri
a
[in] Il primo parametro di distribuzione beta (shape1)
b
[in] Il secondo parametro di distribuzione beta (shape2).
lambda
[in] Parametro noncentralità
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.