Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathRandomNoncentralBeta(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbeta() dans R.
bool MathRandomNoncentralBeta(
Paramètres
a
[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
b
[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).
lambda
[in] Paramètre de noncentralité
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.