Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,             // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,             // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   const double  lambda,        // paramètre de noncentralité
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbeta() dans R.

bool  MathRandomNoncentralBeta(
   const double  a,              // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,              // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   const double  lambda,         // paramètre de noncentralité
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

a

[in]  Le premier paramètre de la distribution beta (shape1)

b

[in]  Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).

lambda

[in]  Paramètre de noncentralité

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.