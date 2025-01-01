- MathProbabilityDensityLognormal
MathRandomLognormal
Gera um número pseudo-aleatório de acordo com a distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathRandomLognormal(
Gera números pseudo-aleatórios de acordo com a distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rlnorm() no R.
double MathRandomLognormal(
Parâmetros
mu
[in] Logaritmo do valor esperado (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).
data_count
[in] Número de dados necessários.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios.