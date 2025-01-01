MathRandomLognormal

Gera um número pseudo-aleatório de acordo com a distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Gera números pseudo-aleatórios de acordo com a distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rlnorm() no R.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parâmetros

mu

[in] Logaritmo do valor esperado (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).

data_count

[in] Número de dados necessários.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

result[]

[out] Matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios.