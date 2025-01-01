DocumentaçãoSeções
MathRandomLognormal

Gera um número pseudo-aleatório de acordo com a distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo do valor esperado (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo do desvio padrão (log standard deviation)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios de acordo com a distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rlnorm() no R.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo do valor esperado (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo do desvio padrão (log standard deviation)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

mu

[in]  Logaritmo do valor esperado (log_mean).

sigma

[in]  Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).

data_count

[in]   Número de dados necessários.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios.