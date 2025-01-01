DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição log-normalMathCumulativeDistributionLognormal 

MathCumulativeDistributionLognormal

Calcula a distribuição log-normal de probabilidade com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // valor da variável aleatória
   const double  mu,             // logaritmo do valor esperado (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo do desvio padrão (log standard deviation)
   const bool    tail,           // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
   const bool    log_mode,       // cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, retorna o logaritmo natural do logaritmo da probabilidade
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a distribuição log-normal de probabilidade com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // valor da variável aleatória
   const double  mu,             // logaritmo do valor esperado (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo do desvio padrão (log standard deviation)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a distribuição log-normal das probabilidades com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a plnorm() no R.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double   mu,             // logaritmo do valor esperado (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo do desvio padrão (log standard deviation) 
   const bool     tail,           // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x
   const bool     log_mode,       // calcula o logaritmo do valor, se log_mode=true, é calculado o logaritmo natural da probabilidade
   double&        result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Calcula a distribuição log-normal das probabilidades com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double   mu,             // logaritmo do valor esperado (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo do desvio padrão (log standard deviation)
   double&        result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

mu

[in]  Logaritmo do valor esperado (log_mean).

sigma

[in]  Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).

tail

[in]  Sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores da função de probabilidade.