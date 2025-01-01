- MathProbabilityDensityLognormal
MathCumulativeDistributionLognormal
Calcula a distribuição log-normal de probabilidade com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionLognormal(
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Calcula a distribuição log-normal das probabilidades com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a plnorm() no R.
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
mu
[in] Logaritmo do valor esperado (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para obter os valores da função de probabilidade.