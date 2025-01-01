MathRandomLognormal

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi log-normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi log-normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rlnorm() dans R.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

mu

[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

data_count

[in] Quantité de données requises.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.