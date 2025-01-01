- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi log-normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomLognormal(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi log-normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rlnorm() dans R.
|
double MathRandomLognormal(
Paramètres
mu
[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).
sigma
[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).
data_count
[in] Quantité de données requises.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.