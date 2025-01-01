DocumentationSections
MathRandomLognormal

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi log-normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double  sigma,          // logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi log-normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rlnorm() dans R.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double  sigma,          // logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   const int     data_count,     // quantité de données requises
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

mu

[in]  Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in]  Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

data_count

[in]   Quantité de données requises.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.