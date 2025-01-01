- MathProbabilityDensityLognormal
MathProbabilityDensityLognormal
Calcula a densidade de probabilidade da distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathProbabilityDensityLognormal(
Calcula a densidade de probabilidade da distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathProbabilityDensityLognormal(
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna NaN. Equivalente a dlnorm() no R.
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
mu
[in] Logaritmo do valor esperado (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para obter os valores da função densidade de probabilidade.